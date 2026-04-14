Dieci anni, 10mila parcheggi, 20 milioni di clienti: il centro commerciale in Lombardia dove resti 3 ore

Era il 14 aprile 2016 quando Il Centro di Arese apriva per la prima volta le sue porte. Oggi, esattamente dieci anni dopo, il mall parte del gruppo Finiper Canova celebra un decennio di successi, confermandosi come uno dei punti di riferimento per lo shopping a livello internazionale.

Non è solo una questione di candeline: il complesso progettato da Michele De Lucchi continua a correre. Con i suoi 120.000 mq e oltre 20 milioni di visitatori registrati nel 2025, il centro ha chiuso l’anno con un fatturato da capogiro che ha superato i 900 milioni di euro. Ma cosa rende questo posto così speciale? Scopriamo insieme come sta cambiando.

Viabilità e parcheggi: arrivare ad Arese è ancora più facile

Per gestire un flusso di persone così importante (con una permanenza media di ben 3 ore), la struttura ha investito molto sull’accessibilità. Sono infatti in dirittura d’arrivo nuovi interventi sulla viabilità locale: percorsi stradali ottimizzati e un ulteriore potenziamento dei 10.000 posti auto già disponibili, per rendere l’ingresso e l’uscita dal mall rapidi e senza stress.

Nuovi store e anteprime: le novità dei brand

Il mix di negozi (oltre 200!) è in continua evoluzione. Tra le ultime novità che stanno facendo impazzire gli shopping addicted troviamo:

Mango: ha inaugurato proprio il 10 aprile il suo punto vendita più grande d’Italia all’interno di un centro commerciale: ben 1.400 mq di stile.

Desigual: il brand catalano ha rinnovato il suo store puntando sul concept Gaudí , un omaggio alle forme mediterranee e all’architettura moderna.

Veralab: il celebre marchio di skincare ha scelto proprio Arese per il debutto del suo primo store fisico in un mall.

Victoria’s Secret e Lego: entrambi i brand hanno rinnovato e raddoppiato i loro spazi, confermando Il Centro come una delle location più performanti d’Europa.

Non mancano poi i restyling di grandi classici come Primark, McDonald’s, Roadhouse e KFC, che hanno aggiornato i loro spazi per offrire un’esperienza sempre più moderna.

Non solo shopping: una Food Court tutta nuova

Se la fame si fa sentire, la scelta è vastissima tra i 35 ristoranti disponibili. La vera star del 2026 è la nuova Food Court, recentemente ridisegnata dall’architetto Nick Maltese.

Oltre a un design ricercato, l’area offre ora 500 posti a sedere in un ambiente accogliente e funzionale. Tra le novità spicca Baricentro, il nuovo format lanciato da Iper La grande i, che trasforma il mall in un vero e proprio laboratorio del gusto.

Infine, all’interno de Il Centro si trova anche un centro diagnostico Humanitas e numerose aree gioco, rendendolo una vera e propria “città nella città” dove pensare al tempo libero, ma anche alla salute.