Evento Acinque Innovazione-Confartigianato per la Comunità energetica: “Opportunità per Como”

Si terrà il 25 giugno alle ore 18, presso la Sala Congressi della sede di Espansione Tv in Via Sant’Abbondio 4 a Como, l’evento intitolato “Comunità energetica: un’opportunità concreta per Como”. L’iniziativa, promossa da Confartigianato Imprese Como in collaborazione con CER SO.CER, mira a presentare i numerosi vantaggi e benefici derivanti dall’adesione alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) per Cittadini, Imprese e Amministrazioni pubbliche.

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un passo concreto verso un modello di sviluppo più responsabile, dove imprese, cittadini e istituzioni collaborano per generare valore condiviso – dichiara il Presidente di Confartigianato Imprese Como, Roberto Galli – Confartigianato imprese Como vuole essere guida attiva di questo cambiamento, sostenendo una transizione energetica che non lasci indietro nessuno e che rafforzi la competitività del nostro territorio, per diventare protagonisti del cambiamento”.

“Mettiamo a disposizione il nostro know how per far crescere un modello di collaborazione virtuoso a beneficio del territorio – ha sottolineato Corrado Bina, amministratore delegato di Acinque Innovazione -. Quale ESCo certificata la nostra azienda è un partner di comprovata competenza nel portare a terra soluzioni che attraverso l’efficientamento energetico e il ricorso a fonti rinnovabili sono in linea con la transizione energetica. La CER corrisponde alle aspettative delle comunità locali, della pubblica amministrazione e delle imprese in termini di riduzione dei costi e autonomia energetica”.

L’incontro approfondirà il modello innovativo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, già operativo nelle province di Sondrio e Como, che permette di risparmiare sulla bolletta elettrica, produrre energia pulita e contribuire concretamente alla sostenibilità del territorio. Tutto questo è possibile senza la necessità di cambiare fornitore e con una procedura di adesione semplificata.

Il programma dettagliato dell’evento prevede:

L’apertura dei lavori e un’introduzione al progetto a cura di Confartigianato Imprese Como, che in quanto organizzazione indipendente rappresenta e supporta le imprese artigiane e le piccole imprese della provincia di Como. L’Associazione si impegna a rafforzare il proprio ruolo e quello delle imprese nella transizione energetica, promuovendo un sistema integrato e partecipativo.

L’ing. Ilaria Bresciani, Consulente Tecnico di WeProject, illustrerà “Il progetto So.CER, la comunità energetica della Lombardia” e approfondirà i temi dell’efficienza energetica e delle configurazioni delle CER. CER So.CER si avvale del supporto specialistico di WeProject, suo main partner, anche tramite la Piattaforma MyGreenEnergy.

L’ing. Corrado Bina, Amministratore Delegato di Acinque Innovazione Srl, spiegherà “Il ruolo delle ESCO. Accreditamento e gestione”. Acinque Innovazione è una ESCO certificata UNI 11352 che gestisce i rapporti di CER So.CER con il GSE, occupandosi delle fasi di accreditamento e gestione amministrativa. CER So.CER è già accreditata al GSE, garantendo “zero burocrazia” per i partecipanti.

Durante l’evento, saranno evidenziati i vantaggi concreti per i partecipanti, inclusi gli incentivi cumulabili fino a 110 €/MWh per 20 anni sull’energia condivisa, i contributi fino al 65% per nuovi impianti tramite il Conto Termico 3.0 (con attuazione prevista da settembre 2025) e la possibilità di accedere a finanziamenti PNRR (in particolare per comuni con meno di 5.000 abitanti, con contributi a fondo perduto fino al 40% per la realizzazione di impianti fotovoltaici). La creazione di un ecosistema scalabile e competitivo basato sulle tecnologie digitali facilita l’accesso agli incentivi e accelera la transizione energetica.

L’adesione a CER So.CER offre benefici a famiglie, imprese e Amministrazioni, consentendo di ridurre i costi energetici, abbattere le emissioni e valorizzare le risorse locali. Viene incentivata l’installazione di impianti fotovoltaici tra i prosumer, e il progetto mira a valorizzare il ruolo degli installatori e delle imprese artigiane associate a Confartigianato Imprese Como, generando nuove opportunità economiche per il settore. Gli avanzi economici generati dalla CER finanziano progetti sociali e ambientali sul territorio.

“Questo progetto è un esempio concreto di sostenibilità: crea valore economico e ambientale, coinvolge le imprese artigiane del territorio e restituisce risorse alle comunità locali, guardando al futuro – spiega Marco Bellasio, Componente di Giunta Delegato alla Sostenibilità di Confartigianato Imprese Como – Attraverso la CER So. CER promuoviamo un nuovo modello energetico fondato sulla condivisione, sull’efficienza e sull’innovazione. Non si tratta solo di ridurre le bollette o le emissioni, ma di costruire una rete di relazioni virtuose che rafforzi il tessuto produttivo locale e generi impatto positivo sul lungo periodo”.

L’evento si concluderà con un dibattito e, a seguire, un momento di networking e aperitivo, offrendo un’opportunità unica per approfondire le tematiche e confrontarsi direttamente con gli esperti e gli altri partecipanti.

Per maggiori informazioni e per manifestare il proprio interesse ad aderire alla CER So.CER per la provincia di Como, è possibile compilare il modulo di manifestazione di pre-adesione al seguente link: https://www.mygreenenergy.it/my-open-cer/comunita-energetica-rinnovabile-como.