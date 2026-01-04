Fatturato oltre i 2 miliardi, 7500 collaboratori: il colosso punta sulla Lombardia con 2 nuovi supermercati

Conad Centro Nord rafforza la sua presenza nel Bresciano con un piano di espansione ambizioso. Durante l’assemblea di bilancio tenutasi a Rezzato, la cooperativa ha annunciato investimenti per oltre 20 milioni di euro in provincia di Brescia entro il 2027. Il piano prevede l’apertura di due nuovi supermercati e un pet store, con una ricaduta occupazionale stimata in almeno 70 nuovi posti di lavoro.

Attualmente, Conad si conferma la seconda realtà della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) nel territorio bresciano, con una quota di mercato che sfiora il 13%.

I numeri del bilancio 2024: crescita e consolidamento

I dati presentati riflettono la solidità finanziaria del gruppo:

Fatturato rete di vendita: 2,153 miliardi di euro (+3,17% rispetto al 2023).

Utile consolidato: 27,4 milioni di euro.

Patrimonio netto: 405 milioni di euro.

Forza lavoro: 7.496 collaboratori e 337 soci imprenditori.

Nel solo 2024, la rete si è ampliata con 10 nuove aperture (tra cui punti vendita a Parma e Reggio Emilia) e 5 ristrutturazioni.

Piano industriale 2025-2027: nuove aperture a Dello e Gavardo

Il focus strategico per i prossimi anni vede la provincia di Brescia protagonista. Oltre al potenziamento dei servizi, sono state confermate le aperture di:

Nuovo supermercato a Dello Nuovo supermercato a Gavardo Un nuovo Pet Store dedicato alla cura degli animali.

Su scala globale (Lombardia ed Emilia-Romagna), Conad Centro Nord investirà complessivamente 282,8 milioni di euro, portando alla creazione di 600 nuovi posti di lavoro grazie a 22 nuovi punti vendita tradizionali e 19 concept store (parafarmacie, bar e distributori).

Sostegno al territorio e prodotti a km 0

Un pilastro fondamentale della strategia di Conad rimane il legame con la filiera locale. L’amministratore delegato, Ivano Ferrarini, ha sottolineato come il modello cooperativo permetta di generare valore per le piccole e medie imprese del territorio.

Fornitori locali: Collaborazioni con oltre 600 produttori.

Giro d’affari locale: Circa 250 milioni di euro l’anno destinati all’acquisto di prodotti del territorio.

La rete attuale di Conad Centro Nord

Con una superficie complessiva di quasi 300.000 mq, la cooperativa gestisce 266 punti vendita, tra cui: