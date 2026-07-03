Firma sul contratto: in provincia di Como la maxi opera stradale da 17 milioni rivoluziona la viabilità

È stato sottoscritto il contratto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi alla risoluzione del nodo di Arosio lungo la SP 32 Novedratese, uno degli interventi viabilistici più attesi e strategici per il territorio della provincia di Como.

L’appalto era stato aggiudicato nelle scorse settimane al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. e Riva Giardini S.p.A., aggiudicatario dell’appalto integrato, per un importo netto contrattuale pari a 10.049.546,40 euro.

L’intervento, atteso da anni da cittadini e amministrazioni locali, rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità della Brianza comasca e prevede un investimento complessivo di 17 milioni di euro, reso possibile grazie al contributo congiunto di Regione Lombardia (12.400.000 euro), Stato (2.012.959 euro), Provincia di Como (2.600.000 euro) e Comune di Arosio (100.000 euro).

“Con questo passaggio entriamo nella fase operativa dell’intervento: il cronoprogramma prevede la consegna del progetto esecutivo entro 90 giorni dalla firma, mentre la consegna dei lavori avverrà entro i successivi 30 giorni dall’approvazione del progetto stesso – commenta il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Ringrazio gli uffici provinciali per il lavoro svolto e tutti gli enti che hanno creduto e investito in questo progetto, in particolare il Comune di Arosio, il Sindaco Alessandra Pozzoli, l’Assessore regionale Alessandro Fermi e i Consiglieri regionali che hanno sostenuto il percorso istituzionale e finanziario dell’opera”.

La SP 32 Novedratese è oggi la strada provinciale con il più elevato volume di traffico dell’intero territorio comasco e costituisce un asse fondamentale per gli spostamenti quotidiani di residenti, pendolari e traffico commerciale. Il progetto è finalizzato a superare in modo strutturale le criticità che da anni interessano il nodo di Arosio, attraverso interventi destinati a migliorare sicurezza, scorrevolezza e sostenibilità della circolazione.

“La firma del contratto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la risoluzione del nodo di Arosio sulla SP32 rappresenta una notizia molto importante per tutto il territorio. È il risultato di un impegno concreto, nato dalla presentazione di un mio ordine del giorno, che consente finalmente di dare il via a un intervento atteso da anni e fondamentale per migliorare la mobilità di un’area strategica della Brianza. Regione Lombardia ha creduto molto in quest’opera, tanto che ha contribuito con più di 12 milioni di euro – aggiunge l’assessore regionale Alessandro Fermi – Ritengo questi lavori fondamentali, perché garantiranno meno congestione, maggiore sicurezza e tempi di percorrenza più certi, con benefici concreti per i cittadini, per i tanti pendolari che ogni giorno si spostano per lavoro o per studio e per le imprese, che potranno contare su collegamenti più efficienti. Investire nelle infrastrutture significa investire nella qualità della vita delle persone e nello sviluppo economico del territorio. Regione Lombardia continua a lavorare perché le opere strategiche non restino sulla carta, ma diventino cantieri e, presto, servizi concreti per le comunità”.

Tra le opere previste figurano la realizzazione di due rotatorie, la prima all’intersezione con via Marconi e la seconda in corrispondenza dello svincolo con la SP 41 Vallassina, il parziale interramento della SP 32 mediante la costruzione di un nuovo sottopasso in corrispondenza di via Santa Maria Maddalena, la completa rimozione degli impianti semaforici esistenti e una più ampia riorganizzazione della viabilità funzionale al nuovo assetto stradale. Un insieme di interventi che consentirà di fluidificare i flussi di traffico, ridurre i tempi di percorrenza e incrementare sensibilmente i livelli di sicurezza.

«Ringrazio Regione Lombardia per l’importante stanziamento, reso possibile da un ordine del giorno presentato dall’Assessore Alessandro Fermi, cui si sono aggiunti i fondamentali cofinanziamenti dello Stato e della nostra Provincia. Rinnovo la gratitudine dell’amministrazione comunale al Presidente della Provincia ed a tutti i tecnici, che hanno lavorato alacremente perché si giungesse a questa tappa fondamentale – conclude il Sindaco di Arosio, Alessandra Pozzoli – Come Amministrazione, speriamo che l’iter progettuale proceda nel rispetto delle tempistiche assegnate, perché l’intervento è davvero urgentissimo. Siamo pronti a collaborare con l’impresa Milesi affinché tutti i disagi, che inevitabilmente ci saranno, possano essere gestiti al meglio».