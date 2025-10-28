Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Flop all’ultimo minuto, tutto da rifare: in Lombardia salta il vertice decisivo sulla tassa delle salute

  • 09:26

Il nuovo vertice in programma questa mattina in Regione Lombardia era atteso con la massima attenzione. Al tavolo infatti dovevano sedersi, nuovamente, le rappresentanze sindacali dei lavoratori frontalieri e l’assessore regionale della partita Massimo Sertori.

Sul tavolo, ancora una volta, la contestatissima tassa sulla salute (qui tutti gli approfondimenti). In discussione ci sarebbero dovuti essere alcuni aspetti fondamentali. Non tanto sull’applicabilità o meno del balzello che la Regione ha intenzione di attuare e di far scattare a breve, quanto sulle modalità pratiche.

Regione Lombardia infatti, sul fatto che la tassa ormai sia prossima all’operatività, è stata chiara in più occasioni.

Da parte dei sindacati dunque un nuovo stop. “Il rinvio della data per l’incontro è stato comunicato solo ieri. Bisognerà ora rimodulare il prossimo appuntamento”, dicono i sindacati.

Nel frattempo è confermato il calendario delle assemblee territoriali lungo il confine: 3/11 Lavena Ponte Tresa, 4/11 Olgiate Comasco, 7/11 Tirano, 8/11 Chiavenna, 13/11 Cannobio.

