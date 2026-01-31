Frontalieri e tassa sulla salute, pesantissima accusa: “Gravi inadempienze di Regione Lombardia, lo dice la Corte dei Conti”

E arrivato nel tardo pomeriggio di oggi alle redazioni un durissimo comunicato di di UFIS – Unione Frontalieri Italiani in Svizzera, firmato dal Presidente e rappresentante legale Cristian Bisa. L’associazione nel presentare le proprie considerazioni sottolinea come la Nota sia basata “esclusivamente su atti ufficiali della Corte dei conti (deliberazione n. LOMBARDIA/2/2026/PRSS – 15 gennaio 2026) e mette in evidenza le gravi e reiterate inadempienze della Regione Lombardia nella gestione e rendicontazione della sanità, nonché le ricadute concrete sulla comunità e sulla sanità di confine”. Trovate il documento integrale della Corte dei Conti in fondo all’articolo. Ecco quanto scrivono da Ufis:

Tassa sanità: richiesta immotivata e priva di basi contabili

La Corte dei conti certiﬁca gravi inadempienze con e;etti diretti sulla comunità e sulla sanità regionale e di conﬁne La richiesta di una cosiddetta “tassa sanità” da parte della Regione Lombardia è totalmente immotivata sotto il proﬁlo contabile, amministrativo e istituzionale. A dimostrarlo non è UFIS, ma la Corte dei conti. Con deliberazione n. LOMBARDIA/2/2026/PRSS, assunta in camera di consiglio il 15 gennaio 2026 e depositata il 16 gennaio 2026, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti ha accertato gravi e reiterate inadempienze della Regione nella gestione e rendicontazione della sanità regionale.

La Corte dei conti certiﬁca che la Regione Lombardia: non approva il bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata entro i termini di legge (30 aprile dell’anno successivo); non trasmette tempestivamente la relazione del terzo certiﬁcatore, obbligatoria per legge; ripete tale comportamento da almeno tre esercizi consecutivi, come già rilevato nei giudizi di pariﬁcazione 2023, 2024 e 2025. Queste non sono irregolarità formali. Sono carenze strutturali che compromettono il ciclo del bilancio e i controlli pubblici, con e;etti diretti sulla programmazione sanitaria, sull’allocazione delle risorse e sulla qualità dei servizi o;erti ai cittadini.

Tali mancanze hanno un peso concreto sulla comunità e sulla sanità regionale e di conﬁne: impediscono una programmazione sanitaria trasparente e veriﬁcabile; rendono opaca la gestione delle risorse destinate ai territori di conﬁne; scaricano sui cittadini l’incertezza generata da una gestione contabile non regolare; colpiscono lavoratori, frontalieri ed ex frontalieri che utilizzano quotidianamente i servizi sanitari lombardi.

In questo quadro certiﬁcato, la Regione Lombardia pretende di imporre ai cittadini, e in particolare a frontalieri ed ex frontalieri, un contributo ﬁscale certo, obbligatorio e immediato, senza essere in grado di dimostrare: l’esistenza di un bilancio sanitario approvato e certiﬁcato nei termini di legge; una quantiﬁcazione veriﬁcata del reale fabbisogno sanitario; una correlazione trasparente tra la tassa richiesta e il miglioramento dei servizi sanitari, soprattutto nei territori di conﬁne.

Una tassa sanitaria può avere senso solo se fondata su conti chiari, approvati e certiﬁcati, e se ﬁnalizzata in modo trasparente a garantire servizi migliori alla comunità. Qui accade l’opposto: la Corte dei conti certiﬁca una gestione sanitaria centrale incapace di chiudere correttamente il proprio bilancio, mentre si chiede ai cittadini di pagare di più.

A ciò si aggiunge un elemento sostanziale e mai chiarito dalla Regione Lombardia: la tassa sanità è stata ﬁn dall’inizio conﬁgurata come una doppia imposizione, priva di motivazione economica veriﬁcabile e in totale contrapposizione con gli accordi bilaterali tra Italia e Svizzera, che disciplinano il regime ﬁscale e contributivo dei lavoratori frontalieri. Questa impostazione rappresenta una rottura unilaterale degli equilibri pattizi e un precedente grave, che UFIS ha ripetutamente evidenziato e formalmente sottoposto non solo agli Stati interessati, ma anche agli organi internazionali competenti.

Le inadempienze oggi certiﬁcate dalla Corte dei conti ra;orzano ulteriormente le ragioni di UFIS: non solo manca una base contabile e amministrativa per la tassa sanità, ma viene confermata l’assenza di qualsiasi giustiﬁcazione tecnica per una misura che si traduce in una doppia imposizione illegittima e lesiva degli accordi internazionali vigenti.

È fondamentale sottolineare che UFIS è la prima e, ad oggi, l’unica realtà sindacale che, in piena trasparenza, ha portato e continua a portare questi documenti u;iciali e questi fatti certiﬁcati all’attenzione delle istituzioni, dei lavoratori e dell’opinione pubblica, rendendoli accessibili e comprensibili e ponendoli formalmente all’esame delle sedi competenti. Prima si mettono in ordine i conti. Prima si rispettano le leggi sulla rendicontazione. Prima si tutelano concretamente i cittadini e i territori di conﬁne. Fare il contrario signiﬁca far pagare alla comunità le conseguenze di gravi carenze amministrative regionali, oggi ufficialmente accertate dalla Corte dei conti.

Cristian Bisa

Presidente e Rappresentante legale

UFIS – Unione Frontalieri Italiani in Svizzera

La deliberazione