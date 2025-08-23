Como, i giostrai hanno battuto il Comune: “Ora la giunta provveda al bando per il Luna Park”

Solo poche ore fa la notizia della vittoria dei giostrai nell’infinito scontro con la giunta Rapinese per la riduzione dell’area di Muggiò dove si svolgeva il Luna Park, e ora le prime reazioni politiche.

Il primo a esprimersi è Davide Gervasoni, segretario cittadino di Forza Italia. “Apprendiamo con viva soddisfazione della recente sentenza del TAR della Lombardia che ha accolto il ricorso dei giostrai contro il Comune di Como, annullando i provvedimenti che avevano ingiustamente ridotto l’area storicamente destinata al Luna Park di Muggiò”.

Soddisfazione dunque per quello che parrebbe un ritorno alla normalità e alla valorizzazione di un evento amato da molte famiglie.

“Siamo fiduciosi che, dopo questo pronunciamento, il Comune provveda tempestivamente all’approvazione del bando per il Luna Park, garantendo la sua presenza completa e senza ulteriori ritardi o riduzioni. Le tradizioni vanno protette, e i momenti di svago fanno parte dell’anima di una città viva, specie in un periodo di forte espansione del turismo”.

Al tempo stesso, non va dimenticato che nell’area di Muggiò, “un giorno, sorgerà una nuova area adibita allo sport: un’opera importante e attesa, che richiederà di affrontare con responsabilità il tema della futura collocazione del Luna Park. È necessario sedersi fin da subito al tavolo con i giostrati per individuare una soluzione che non solo garantisca le stesse condizioni di oggi, ma che sappia addirittura migliorare l’offerta, creando uno spazio multifunzionale capace di ospitare il Luna Park e, al tempo stesso, altre manifestazioni e iniziative per la città”.

In colunclusione viene ribadito l’impegno di Forza Italia Como nel collaborare con tutte le parti coinvolte, perché “crediamo in una Como che sappia coniugare tradizione, innovazione e qualità della vita”.