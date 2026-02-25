Grandi manovre tra le banche in Lombardia: novità e cambiamenti per 6 filiali in due province

Bper ha sottoscritto due contratti di trasferimento di sei filiali bancarie nelle province di Varese e Como, di cui cinque di BPER e una di Banca Popolare di Sondrio, in favore della BCC Busto Garolfo e Buguggiate e di BCC Cantù, entrambe appartenenti al Gruppo BCC Iccrea. A dirlo una nota congiunta delle due banche.

La cessione verrà realizzata in conformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel contesto dell’OPAS promossa da BPER sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio.

Il closing è sospensivamente condizionato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge e al perfezionamento del procedimento di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER.

Oggetto di cessione sono i rispettivi rapporti giuridici, le attività e le passività, inclusi i rapporti e i contratti con la clientela e con i dipendenti appartenenti a ciascuna filiale, con esclusione della clientela “in sofferenza” e di quella private.

Per l’operazione Bper è stata assistita da PwC Business Services srl in qualità di advisor finanziario. Il Gruppo Bcc Iccrea è stato invece assistito da Kpmg come advisor finanziario e per la due diligence, e dallo studio Gianni & Origoni in qualità di advisor legale.