Lombardia, il mega polo con 85 robot del brand top da 220 milioni di euro macina 12mila ordini al giorno

Un nuovo polo tecnologico da 15.000 metri quadrati sorge nel cuore di Legnano, segnando una tappa fondamentale per l’espansione di GymBeam in Italia. Il brand, tra i leader europei nel settore del fitness e della nutrizione a più rapida crescita, ha scelto l’area di via Jucker — un tempo sede della storica ex Cantoni e oggi oggetto di un profondo recupero industriale — per stabilire il suo primo centro logistico strategico nel nostro Paese.

I numeri del successo: fatturato e crescita record

GymBeam si è consolidata come player di riferimento nel modello direct-to-consumer, con una distribuzione prevalentemente online e un catalogo che vanta oltre settemila referenze tra integratori alimentari, cibi funzionali, abbigliamento sportivo e accessori per il fitness.

I risultati finanziari confermano la solidità del gruppo:

Fatturato Globale 2024: 201 milioni di euro (+29%).

Fatturato Globale 2025: 220 milioni di euro.

Crescita in Italia: Il mercato nazionale ha mostrato una progressione esponenziale, passando dai 2,5 milioni di euro del 2023 ai 5,8 milioni del 2024, fino a chiudere il 2025 con circa 10 milioni di euro.

Automazione e tecnologia: il sistema AutoStore di Element Logic

Il nuovo hub di Legnano è un gioiello di ingegneria logistica, realizzato in collaborazione con la filiale italiana di Element Logic, leader norvegese nell’automazione per magazzini. Le specifiche tecniche dello stabilimento definiscono nuovi standard di efficienza per il settore:

Stoccaggio: 75.000 cassette distribuite su 330 colonne verticali.

Robotica: 85 robot modello R5 Pro dedicati al picking automatico.

Linee produttive: Sistemi automatizzati per la formatura, chiusura ed etichettatura dei colli.

Capacità operativa: Il centro può gestire 2.500 ordini ogni ora.

Attualmente la struttura è progettata per evadere fino a 12.000 ordini al giorno, ma con l’implementazione del turno notturno la capacità salirà a 18.000 ordini quotidiani. Oltre all’impatto tecnologico, l’apertura dell’hub rappresenta un fondamentale volano occupazionale e di sviluppo economico per tutto il territorio legnanese.