Hanno fatto la magia con l’hotel che è una bellezza rara: ora diventano testimonial del Lago di Como

Ci sono luoghi che definiscono uno stile di vita: il Lago di Como è uno di questi. E Villa Lario Resort, sotto la guida ispirata di Esa Secca e Raffaella Di Gennaro, ne è oggi una delle espressioni più sofisticate e contemporanee. Nel giorno di apertura della BIT – Borsa Internazionale del Turismo, nello stand di Regione Lombardia a Rho Fieramilano, la Camera di Commercio di Como-Lecco ha conferito a Esa Secca e Raffaella Di Gennaro il riconoscimento di Testimonial del marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo”. Un premio che attesta la loro capacità di raccontare un territorio attraverso una visione dell’ospitalità che trasforma il soggiorno in esperienza sensoriale, il luogo in racconto, il tempo in privilegio.

Da oltre dieci anni, il marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo” identifica una destinazione che fonde paesaggi iconici, unicità e attrattività internazionale. Villa Lario Resort ne incarna lo spirito più intimo, grazie a una filosofia di accoglienza fondata su eleganza misurata, privacy e attenzione quasi sartoriale all’esperienza dell’ospite. Qui, il lusso non è dichiarato: è suggerito. È nella luce che accarezza l’acqua, nel silenzio che avvolge le giornate, nel dialogo tra natura ed eleganza.

In questo senso, Esa Secca e Raffaella Di Gennaro si pongono come interpreti ideali del Lago di Como contemporaneo: custodi di un’estetica senza tempo, capaci di parlare a un pubblico internazionale colto e consapevole, per il quale il vero privilegio è vivere esperienze autentiche, irripetibili, profondamente personali.

“Siamo molto grate alla Camera di Commercio di Como-Lecco per questo premio – commentano Secca e Di Gennaro – che accredita Villa Lario Resort non solo come indirizzo d’eccellenza, ma come punto di riferimento per chi sceglie il Lago di Como per viverlo nella sua essenza più autentica. Ogni nostra scelta, infatti, è guidata dal desiderio di creare un luogo in cui l’esperienza possa diventare ricordo indelebile. Questo riconoscimento ci onora perché valorizza una visione che mette al centro l’anima del Lago di Como: non come destinazione, ma come mondo a sé.”

Villa Lario Resort

Villa Lario Resort è un’elegante villa di inizio Novecento trasformata in boutique hotel cinque stelle grazie alla visione imprenditoriale di due amiche che hanno fatto della passione per i viaggi un progetto di ospitalità di alto livello. Affacciata sulla sponda più soleggiata del lago di Como, la struttura si distingue come un rifugio riservato immerso nella natura, lontano dai circuiti più affollati del Lario. Villa Lario Resort dispone di nove luxury suite, progettate per coniugare comfort, funzionalità ed estetica. Ogni ambiente è caratterizzato da un’identità propria, grazie a un attento lavoro di interior design e a finiture di pregio: dalle suite in villa con ampi terrazzi panoramici affacciati sul lago, alle sistemazioni in darsena a pochi passi dall’acqua, fino alle due esclusive camere in grotta, un unicum sul lago di Como che rende Villa Lario Resort l’unica struttura della destinazione a offrire questa particolare esperienza di soggiorno.

Cuore dell’offerta gastronomica è il Ristorante Amandus, guidato dall’Executive Chef Luca Mozzanica, che firma l’intera proposta culinaria della struttura, dalla colazione alla cena. Gli ospiti possono scegliere tra l’esperienza fine dining dell’Amandus, dove qualità delle materie prime, creatività e rispetto della tradizione si traducono in una cucina elegante e contemporanea, e l’atmosfera più informale del Grill & Lounge, luogo deputato che all’aperitivo, grazie a una drink list attentamente curata che spazia dai grandi classici della mixology a signature cocktail ispirati all’identità di Villa Lario Resort. A completare l’esperienza, una dotazione di servizi pensata per un’ospitalità esclusiva: eliporto in struttura, attracco privato sul lago, un parco di 10.000 metri quadrati, due spiagge – di cui una attrezzata con accesso diretto all’acqua – e una piscina immersa nel verde con area solarium. Villa Lario Resort rappresenta una realtà imprenditoriale tutta al femminile che interpreta l’hotellerie e la ristorazione di alta gamma secondo la migliore tradizione italiana, con uno sguardo contemporaneo e attento ai dettagli.