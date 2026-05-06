I supermercati più chic e simbolo di Lombardia per eccellenza ha cambiato il top manager: ecco chi è

Esselunga annuncia una svolta strategica nella propria governance. A partire dal novembre 2026, Claude Sarrailh assumerà ufficialmente il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della storica catena italiana di supermercati.

Il manager subentrerà a Gabriele Villa, figura centrale del Gruppo, che lascerà l’azienda per il pensionamento dopo una lunga e prestigiosa carriera interna.

Chi è Claude Sarrailh: il profilo del nuovo manager

Claude Sarrailh vanta un profilo internazionale di altissimo livello nel settore del retail business. Con un’esperienza trentennale maturata in colossi come Carrefour, Metro e Ahold Delhaize, Sarrailh è attualmente alla guida di una realtà da 40 miliardi di euro di fatturato.

Le sue competenze coprono l’intera catena del valore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO):

Esperienza globale: Leadership in Europa, Russia, Cina e Indonesia.

Asset strategici: Supply chain, operations e trasformazione digitale.

Precedenti in Italia: Già Ceo di Metro Italy tra il 2014 e il 2018.

Secondo una nota ufficiale del gruppo guidato da Marina Caprotti, Sarrailh, grazie al suo «percorso internazionale tra Europa, Russia e Asia, si distingue per un approccio orientato ai risultati e all’innovazione, con particolare attenzione alle sfide dell’Artificial Intelligence e all’efficienza operativa».

Esselunga: evoluzione e rafforzamento della Governance

La nomina di Sarrailh segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’azienda, puntando su innovazione tecnologica e competitività sui mercati globali.

Marina Caprotti, Presidente Esecutivo di Esselunga, ha così commentato la scelta: «A quasi dieci anni dalla scomparsa di mio padre, si apre per Esselunga una nuova fase di evoluzione e rafforzamento della governance. Abbiamo scelto un manager con una profonda esperienza internazionale nel retail, capace di coniugare visione e concretezza operativa. La sua conoscenza dei mercati globali, unita a una forte spinta verso innovazione ed efficienza, rappresenta un elemento chiave per affrontare un contesto sempre più competitivo. Siamo convinti che il contributo di Claude Sarrailh porterà nuovo slancio allo sviluppo dell’azienda e al rafforzamento del nostro brand, in continuità con il nostro piano strategico e con i valori che da sempre ci contraddistinguono».

Le prime dichiarazioni del nuovo AD

Il futuro Amministratore Delegato ha espresso entusiasmo per l’incarico in una delle realtà più iconiche del panorama italiano: «Sono molto lieto di entrare in Esselunga e di avere l’opportunità di guidare un’azienda così distintiva e di alta qualità che rappresenta un’icona del retail italiano, con una forte identità e una posizione unica nel mercato, accompagnando Esselunga nella sua prossima fase di sviluppo».