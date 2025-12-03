E’ il decimo in Lombardia: il colosso dei mobili da montare apre il punto speciale nel centro commerciale amatissimo del Lago di Como

Ikea Italia inaugura una nuova presenza in Lombardia aprendo a Lecco il decimo plan and order point regionale. Questo format, in continua espansione nelle città italiane, mira ad avvicinare l’azienda ai clienti che non risiedono in prossimità dei tradizionali punti vendita fuori città, ponendo l’accento sulla progettazione e sull’acquisto online.

Il nuovo punto vendita Ikea ha aperto ufficialmente i battenti nel Centro Commerciale “Meridiana”. Lo spazio, che si estende su 268 metri quadri, è dedicato all’accoglienza dei clienti e delle loro esigenze. All’interno, consulenti preparati sono a disposizione per supportare i visitatori, offrendo assistenza che spazia dagli ambienti domestici fino alle attività commerciali.

Grazie al supporto dei co-workers e a un ampio catalogo, i clienti avranno la possibilità di scegliere tra diverse proposte, ordinare, acquistare direttamente e selezionare il servizio di consegna più adatto alle proprie necessità, tutto questo senza doversi spostare dal centro urbano.

“Il nostro obiettivo è rispondere alle necessità dei nostri clienti”, ha dichiarato Monica Corsini, Area Manager Ikea Milano. “Avvicinandoci ai centri urbani, diamo la possibilità di rendere l’esperienza d’acquisto semplice e immediata. Da oggi anche i clienti lecchesi avranno la libertà di scegliere come interagire con la nostra realtà. Ciò si traduce in una rete più fitta di punti vendita e una maggiore integrazione con il digitale, garantendo un acquisto sempre più personalizzato”.

Il rafforzamento della presenza in Lombardia

L’apertura di Lecco consolida la strategia omnicanale di Ikea Italia, che prosegue nella politica di integrazione tra i punti vendita fisici e il digitale, offrendo ai consumatori maggiore flessibilità e libertà nella scelta di approcciarsi al brand e alla sua offerta.

Il punto vendita di Lecco contribuisce a rafforzare ulteriormente l’ecosistema del brand nella regione Lombardia, che registra annualmente fino a 7 milioni di visitatori. Nella sola regione, Ikea conta già nove plan and order point – di cui tre situati nel capoluogo – oltre ai negozi tradizionali ubicati a Corsico, Carugate, San Giuliano e Brescia.

Impegno nel sociale: la partnership con la Cooperativa L’Arcobaleno

Parallelamente alla sua espansione commerciale, Ikea porta avanti il suo impegno nel sociale attraverso un supporto continuo ed efficace alla Cooperativa Sociale L’Arcobaleno di Lecco. La Cooperativa gestisce il progetto abitativo sperimentale “Cairoli59”, promosso in collaborazione con Fondazione Enrico Scola, Regione Lombardia e Comune di Lecco.

Il progetto mette a disposizione appartamenti completamente rinnovati destinati a persone che necessitano di un alloggio a Lecco ma che incontrano difficoltà nel reperire una casa in affitto a costi calmierati. I destinatari includono anziani soli, donne vittime di violenza, giovani che desiderano affrancarsi dalla famiglia d’origine e persone dimesse da strutture comunitarie.

Questi residenti saranno affiancati nelle relazioni con gli altri inquilini per favorire un’esperienza abitativa orientata alla collaborazione, all’aiuto reciproco e alla socialità con i vicini, anche grazie alla disponibilità della progettazione di alcuni spazi comuni. Tra i numerosi appartamenti, il progetto pone un focus specifico su una stanza: la cucina comune. Questo ambiente, infatti, è riconosciuto come il luogo che più di tutti favorisce l’interazione, il dialogo e la condivisione, rafforzando i legami. Per tale ragione, la cucina abitabile del complesso, parte integrante dell’area comune, è stata arredata con cura da Ikea Italia.

Questa iniziativa rientra nel più ampio progetto “Un Posto da Chiamare Casa”, che Ikea Italia porta avanti da oltre 10 anni, concretizzando più di 800 progetti sociali grazie alla continua collaborazione con associazioni locali e istituzioni.