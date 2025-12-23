Il centro commerciale in Lombardia con 35 ristoranti è tra i più grandi e iconici di tutta Europa: e ora c’è un’altra novità

IL CENTRO di Arese, uno dei centri commerciali più grandi e iconici d’Europa, situato in una posizione strategica tra Milano, Como e Varese, continua a ridefinire i confini dello shopping. Con l’inaugurazione della nuova Area Food, il mall trasforma la pausa pranzo in un’esperienza multisensoriale che fonde architettura d’avanguardia e benessere.

Dream Up: il nuovo concept firmato Studio Nick Maltese

Il cuore pulsante della food court è Dream Up, un’installazione scenografica progettata dallo Studio Nick Maltese (Nick Maltese e Federico Pagetti). Non si tratta di un semplice arredo, ma di un percorso immersivo che invita i visitatori a riscoprire il valore della condivisione e del tempo.

“L’architettura è uno strumento di libertà – dichiarano i progettisti – Materiali, luci e volumi invitano gli ospiti a fermarsi, trasformando ogni sosta in un momento di evasione dal ritmo frenetico del quotidiano.”

Sostenibilità materica: un design amico dell’ambiente

La nuova area food non è solo estetica, ma un manifesto di Materic Sustainability. Il progetto utilizza soluzioni tecnologiche e materiali eco-friendly per ridurre l’impronta ecologica senza rinunciare al lusso:

Legno certificato FSC per le strutture.

Pavimentazioni rigenerate da reti da pesca recuperate e barriere coralline.

Vernici a basso impatto con tecnologia mass balance .

Energia rinnovabile per alimentare ogni componente dell’area.

Food destination d’eccellenza: 35 ristoranti e 500 posti a sedere

Con una capacità di 500 posti a sedere, la nuova area si posiziona come una delle food destination più complete a livello europeo. L’offerta gastronomica è pensata per soddisfare ogni esigenza:

Cucina Italiana e Internazionale: Dai grandi brand globali alle eccellenze locali.

Gourmet & Healthy: Opzioni ricercate per chi cerca benessere anche a tavola.

Street Food: Per una pausa veloce ma di qualità.

L’integrazione di Realtà Aumentata e tecnologie immersive rende l’esperienza ancora più partecipativa, trasformando IL CENTRO in un polo d’innovazione costante.

Riconoscimenti internazionali: verso i MAPIC Awards 2025

La qualità del progetto è già stata premiata dal mercato. IL CENTRO è ufficialmente candidato ai MAPIC Awards 2025 nella categoria “Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years”.

Inoltre, durante il recente Food Service Forum, il mall è stato inserito nella prestigiosa Powerlist Top 30 Food Court, confermando la sua leadership nel panorama del retail italiano e internazionale.