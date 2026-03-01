Il famosissimo colosso svizzero con sede italiana in Lombardia regala fino a 2900 a tutti i dipendenti

Il Gruppo Nestlé in Italia premia i propri collaboratori con un bonus fino a 2.900 euro, consolidando un percorso di valorizzazione del personale che, negli ultimi cinque anni, ha portato a erogazioni totali per quasi 14mila euro.

Nestlé, colosso mondiale del settore alimentare e delle bevande, ha annunciato un importante riconoscimento economico per i propri dipendenti in Italia. Grazie agli eccellenti risultati raggiunti nel corso del 2025, l’azienda – che ha il suo quartier generale italiano in Lombardia ad Assago (Milano) – erogherà un premio di produzione che potrà raggiungere i 2.900 euro per ogni collaboratore e collaboratrice, su tutto il territorio nazionale.

Questo traguardo non è isolato, ma si inserisce in una strategia di lungo periodo: nel quinquennio 2021-2025, il Gruppo ha distribuito premi per un valore complessivo fino a 13.925 euro a persona.

Un accordo basato sulla collaborazione

Il bonus è il frutto di un solido sistema di relazioni sindacali. L’intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali riflette la volontà di Nestlé di sostenere concretamente il proprio organico, riconoscendo il merito e l’impegno profuso.

“Siamo contenti di poter confermare anche quest’anno un importante premio di produzione”, ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé in Italia. “Supporto economico, servizi e soluzioni di welfare permettono di contribuire concretamente al benessere delle persone sul luogo di lavoro e nella loro vita privata, una priorità assoluta per il Gruppo”.

Oltre il bonus: il sistema di welfare Wellnest

Il piano di Nestlé non si limita all’erogazione monetaria. L’azienda ha integrato nel tempo un ecosistema di servizi denominato Wellnest, pensato per rispondere alle esigenze di una forza lavoro moderna e diversificata.

Tra le principali iniziative figurano:

Fab Working: il modello di smart working flessibile ideato dall’azienda per bilanciare vita professionale e privata.

Nestlé Baby Leave: un congedo di 3 mesi dedicato ai neopapà o al secondo caregiver, per favorire una condivisione più equa delle responsabilità familiari.

Servizi alla salute: prevenzione oncologica e supporto psicologico direttamente nei luoghi di lavoro.

Piattaforma Flexible Benefit: uno spazio digitale dove i dipendenti possono convertire parte del premio di risultato (inclusi i contributi) in voucher e buoni per l’acquisto di beni e servizi.

Questa strategia trasforma il premio in un vero e proprio strumento di benessere, permettendo a ogni collaboratore di personalizzare i benefit in base alle proprie necessità quotidiane, confermando l’approccio orientato alla persona del Gruppo Nestlé in Italia.