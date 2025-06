Il grande exploit e ora la storica Funicolare a picco sul lago (ferma da 48 anni) sogna la rinascita: “Un gioiello”

Come abbiamo scritto qui, oggi è stata resa nota la classifica definitiva del concorso “I luoghi del cuore 2024 ” del Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano. Con ben 6562 voti espressi, l’impianto funicolare Lanzo-Santa Margherita di Valsolda, di proprietà di Regione Lombardia e dismesso dal 1977, si è piazzato in 70esima posizione assoluta (su oltre 4000 siti in lizza), 14esima posizione in Lombardia e seconda posizione nella provincia di Como.

“Si tratta – ha commentato il professor Adalberto Piazzoli, Presidente del Comitato per il Ripristino della funicolare Lanzo-Santa Margherita – di un risultato straordinario frutto del lavoro di sensibilizzazione culturale che il Comitato svolge da anni e il cui beneficio va a tutto il territorio. Valorizzare i gioielli della Val d’Intelvi (e la Funicolare e il suo Belvedere sono sicuramente un gioiello) significa attrarre turisti e visitatori nelle nostre zone con una ricaduta benefica su tutta la valle”.

Ora – ha proseguito Piazzoli – sentiremo il FAI per capire quale sarà l’entità del contributo economico e valuteremo con la Regione i primi interventi da mettere in cantiere. Ne parleremo il 16 agosto al quarto Open Day Funicolare che terremo al Belvedere di Lanzo d’Intelvi”.

“Ancora una volta – ha dichiarato la consigliera regionale lombarda Anna Dotti – è stato certificato il valore culturale dell’impianto della funicolare, un gioiello prezioso che deve continuare il suo percorso di valorizzazione e con questo riconoscimento prosegue il cammino che anche Regione Lombardia sta tracciando al fine di arrivare alla sua rivalutazione complessiva. Un bel risultato per il territorio ottenuto anche grazie all’impegno da parte del comitato nel continuare a promuovere l’impianto e la sua storia”

Il Comitato ha tenuto anche “a ringraziare i media locali italiani e ticinesi per l’appoggio fornito alla nostra campagna di comunicazione”.