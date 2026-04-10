Il Lago di Como tra le mete top del turismo mondiale: doppio tour per 19 buyer internazionali

Il Lago di Como si conferma meta d’eccellenza nel panorama turistico globale. Nell’ambito della Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia, in programma fino al 12 aprile, il territorio lariano si prepara ad accogliere 19 buyer internazionali che hanno scelto il nostro territorio per due esclusivi educational.

L’iniziativa ormai consolidata nasce dalla sinergia tra le Camere di Commercio di Brescia, Como-Lecco, Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Varese, Verona e Trentino Marketing, unite per promuovere i grandi laghi italiani come un unico, competitivo brand sui mercati mondiali.

Concluse le prime tre giornate plenarie tra il Lago d’Iseo (sede ospitante di questa edizione), la Franciacorta e il Bresciano, nel fine settimana dell’11 e 12 aprile i buyer si sposteranno sul Lario per scoprire il territorio attraverso due itinerari tematici curati dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. Il ramo comasco punterà su “Elegance and Sportiness”, esaltandone il fascino senza tempo e l’offerta sportiva di alto profilo, mentre l’area lecchese si focalizzerà su “Food and Wine and Outdoor”, mettendo in luce le eccellenze enogastronomiche e le esperienze attive nella natura”.

“La Borsa dei Laghi è un’occasione strategica per valorizzare in modo integrato la sovradestinazione dei laghi italiani, promuovendo un turismo di qualità all’interno di un sistema ampio e coerente – dichiara Fabio Dadati, componente di Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco – Iniziative di sistema come questa consentono di rafforzare il lavoro con gli operatori, mantenendo al centro il ruolo dei professionisti del settore e favorendo la costruzione di relazioni dirette con il mercato. Un valore che, pur in un contesto sempre più orientato a modelli standardizzati, permette di garantire un livello di servizio elevato e distintivo, elemento che continua a caratterizzare l’esperienza del Lago di Como“.