Attualità

Il nuovo assessore al turismo di Regione Lombardia è Debora Massari, figlia del famoso pasticcere

  • 17:00

Dopo la notizia delle dimissioni dell’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali e le indiscrezioni che parlavano di Debora Massari (figlia del celebre pasticcere Iginio Massari), quale sua sostituta, adesso arriva la conferma.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ha firmato oggi il decreto che nomina Debora Massari assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda. Il nuovo assessore prenderà parte alla Giunta convocata per lunedì a Palazzo Lombardia.

“Nel dare il benvenuto a Debora Massari – ha detto il governatore – le auguro buon lavoro per un’esperienza tanto impegnativa, quanto avvincente”.

