Il truck di Acinque nelle 5 province della Lombardia: lo sportello per l’energia diventa itinerante

Venegono Superiore, Erba, Merate, San Fermo della Battaglia, Oggiono, Valmadrera, San Donà, Marcon sono solo alcuni dei Comuni in Lombardia che saranno toccati dal nuovissimo truck di Acinque, il nuovo sportello itinerante che ha l’obiettivo di incontrare i cittadini. Ha infatti preso avvio lunedì 16 febbraio da Mandello del Lario la campagna itinerante “Acinque, la tua dolce energia”, un progetto che porta sui territori di riferimento della multiutility lombarda il truck di Acinque pensato per rafforzare la vicinanza tra l’azienda e le sue comunità di Como, Lecco, Monza, Varese e Sondrio. L’iniziativa punta a creare occasioni di incontro diretto con i cittadini, offrendo ascolto, informazioni e consulenze sui servizi energetici.

Nelle prossime settimane il truck farà tappa in mercati, piazze e luoghi di aggregazione, trasformandosi in uno spazio mobile di dialogo tra l’azienda e le sue comunità. Il personale di Acinque sarà a disposizione per fornire chiarimenti, orientamento sulle offerte di luce e gas e accompagnamento nelle scelte energetiche quotidiane.

A tutti coloro che si avvicineranno verrà offerto un dolce pensiero, simbolo dell’energia positiva e della relazione di fiducia che Acinque vuole continuare a costruire con le comunità.

“Il rapporto con i nostri territori viene prima di tutto per noi – ha sottolineato Andrea Tugnoli, amministratore delegato di Acinque Energia – e l’idea di andare direttamente dai cittadini conferma il nostro impegno nel coltivare un rapporto diretto, trasparente e costante con le comunità: un gesto concreto di vicinanza, perché Acinque è parte del territorio e vuole esserci, ogni giorno, accanto alle persone”.