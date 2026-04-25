In Brianza la Spa dei sogni investe 4,5 milioni e compie 20 anni con numeri record: 2,4 milioni di visitatori

Il primo concept di “Entertainment SPA” in Italia celebra un traguardo storico e annuncia un piano di investimenti da 4,5 milioni di euro per trasformare il futuro del wellness.

Dimenticate la classica idea di centro benessere silenzioso e statico. Vent’anni fa, nel cuore della Brianza, nasceva una visione che avrebbe cambiato le regole del gioco in Lombardia: Monticello The Entertainment SPA. Oggi, questo punto di riferimento a pochi passi da Milano festeggia il suo ventesimo anniversario non solo come oasi di relax, ma come pioniera di un nuovo modo di vivere la cura di sé.

Un successo da 2,4 milioni di ospiti

I numeri parlano chiaro: in due decenni, la struttura ha accolto circa 2,4 milioni di persone. Non si tratta solo di ingressi, ma di una conferma sociale: Monticello è diventata una tappa fissa per chi cerca una fuga dalla frenesia urbana senza rinunciare al divertimento e alla socialità.

La chiave del successo? L’evoluzione costante. Dalle vasche termali ai rituali sensoriali, la SPA ha saputo integrare musica, cerimonie immersive e tecnologie d’avanguardia, trasformando il benessere in un’esperienza collettiva ed emozionale.

Scienza e Benessere: oltre il semplice relax

Ciò che rende Monticello SPA un’eccellenza nel panorama italiano è il suo approccio scientifico. La struttura non è solo un luogo di svago, ma un vero e proprio laboratorio di ricerca sul wellness. Attraverso collaborazioni con università e istituti scientifici, il centro ha indagato i benefici neurofisiologici dei trattamenti, validando l’efficacia dei percorsi sensoriali sul binomio corpo-mente.

Cosa aspettarsi dal futuro: il piano da 4,5 milioni di euro

Il ventesimo compleanno segna l’inizio di una nuova era. È stato infatti annunciato un ambizioso piano di sviluppo che vedrà, nei prossimi due anni, un investimento di circa 4,5 milioni di euro. L’obiettivo è chiaro: alzare ulteriormente l’asticella dell’innovazione.

Nuovi ambienti immersivi: pazi progettati per stimolare i sensi in modi inediti.

Ampliamento delle aree acquatiche: Nuove vasche per un percorso ancora più completo.

Design contemporaneo: Un restyling che punta a fondere ancora di più la struttura con il verde della Brianza.

Le parole della General Manager

«Vent’anni sono il segno di una capacità di ascoltare i bisogni delle persone e trasformarli in esperienze sempre nuove – dichiara Federica Atza, General Manager di Monticello The Entertainment SPA – Abbiamo costruito uno spazio di connessione dove rallentare e ritrovare sé stessi. Il nostro futuro? Continuare a innovare per rendere il benessere sempre più evoluto e coinvolgente».

Oggi, su una superficie di oltre 5.000 metri quadrati, Monticello SPA si conferma una destinazione imprescindibile per chi cerca un’oasi contemporanea dove l’emozione è la vera protagonista. La storia continua, e il meglio deve ancora venire.