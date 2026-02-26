In Lombardia 3 nuovi supermercati della stessa catena aperti in un solo giorno: uno è il numero 800

Tre nuovi supermercati Lidl in Lombardia: inaugurati oggi, giovedì 26 febbraio, i punti vendita di Milano, in viale Corsica 21 – il numero 800 della catena – a Villa Guardia in provincia di Como e a Villa d’Almè in provincia di Bergamo.

Il taglio del nastro si inserisce in un piano di sviluppo sul territorio nazionale che ha visto l’inaugurazione di ben 23 nuovi punti vendita nelle ultime sette settimane, di cui 11 nella sola giornata odierna. Le aperture di oggi si distribuiscono da Nord a Sud e, oltre a quelle citate, vanno citate quelle contemporanee avvenute a Gorizia, Verona, Lido Adriano (RA), Foligno (PG), Roma, Taranto, Barletta e Elmas (CA). Per la realizzazione di tali interventi l’Azienda ha investito, da inizio anno, oltre 220 milioni di euro e ha creato più di 320 nuovi posti di lavoro.

“Quando abbiamo aperto il nostro primo punto vendita in Italia nel 1992, siamo partiti con una convinzione: raggiungere sempre più clienti con la nostra formula caratterizzata dal miglior rapporto qualità-prezzo. E, negozio dopo negozio, quella convinzione è diventata realtà. Oggi festeggiamo più di un semplice traguardo, celebriamo tutta la strada percorsa per arrivare fino a qui e prendiamo lo slancio per raggiungere la prossima tappa: 1.000 store entro il 2030” sottolinea Emilio Arduino, Amministratore Delegato Sviluppo Immobiliare e Servizi Centrali Lidl Italia.

Lidl Italia continua a consolidarsi come protagonista della GDO nazionale, con una quota di mercato del 6% e un piano di sviluppo triennale da 1,5 miliardi di euro per la realizzazione di altri 150 nuovi store. La rete vendita, che è supportata da 12 hub logistici da nord a sud, si avvale di una filiera profondamente integrata nel territorio, con un contributo al PIL dello 0,4% e un indotto di circa 100 mila posti di lavoro1.

L’impegno strategico su Milano

Lidl Italia nel capoluogo lombardo può contare anche su una struttura dedicata al Real Estate, focalizzata sul reperimento delle migliori opportunità di espansione locale. Questa strategia ha portato a una fitta serie di aperture negli ultimi anni, tra cui Via Polidoro da Caravaggio, Via Padova, ad inizio di questa settimana la sede di Via Maestri Campionesi, culminando oggi con il punto vendita di Viale Corsica. Ognuno dei 26 store presenti in Città è frutto di un approccio consapevole che integra l’interesse privato con la riqualificazione urbana, generando un valore aggiunto tangibile per il territorio senza ulteriore consumo di suolo.

Il nuovo punto vendita di Viale Corsica è stato realizzato a seguito dell’acquisizione di un ramo d’azienda. Tale operazione ha incluso il mantenimento del contratto di lavoro per i 33 dipendenti, che ora fanno parte dell’organico Lidl. Lo store, infatti, fino a giugno dello scorso anno operava sotto un’altra insegna e, oggi, con i suoi 1.500 mq di superficie di vendita, è il punto vendita Lidl più grande di Milano. Inoltre, in linea con i più recenti standard aziendali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica è approvvigionato al 100% con energia proveniente da fonti rinnovabili ed è dotato di un sistema di illuminazione a LED che garantisce un risparmio del 50% rispetto alle tecnologie tradizionali.