In Lombardia apre il più grande negozio d’Italia del gigante dell’abbigliamento sportivo (coi brand top): e sono 35 in regione

Cisalfa Sport, azienda italiana leader nella vendita e distribuzione di abbigliamento, accessori e attrezzature per lo sport e il tempo libero, ha inaugurato a Brescia un nuovo maxi-store che si posiziona come il più grande in Italia per la rete Cisalfa. Il punto vendita è situato in Via Orzinuovi e rappresenta il in Lombardia
Il nuovo maxi-store si estende su una superficie di vendita imponente, superando i . Al suo interno, i clienti possono trovare un assortimento ampio e trasversale, che accoglie oltre di più di di fama internazionale, tra cui spiccano Nike, Adidas, The North Face, Hoka, Brooks, Levi’s e Tommy Hilfiger.
L’offerta spazia dal citywear allo sportswear e include prodotti dedicati a ogni disciplina:
- Running e Calcio
- Sci e mondo Outdoor
- Lifestyle e Mobilità urbana (skateboard, monopattini e rollerblade)
La riapertura del store di Brescia è frutto di un importante investimento di , mirato a rendere il punto vendita completamente rinnovato nel segno dell’accessibilità e della passione per lo sport.
Il negozio, che fa parte di una rete complessiva che supera i in tutta la penisola, ha potenziato il proprio staff con l’assunzione di 8 nuove risorse, affiancandole allo storico team.
In ottica di riduzione dell’impatto ambientale e di miglioramento dell’efficientamento energetico, lo store è dotato di:
- Illuminazione a LED, che garantisce il di consumi in meno rispetto all’illuminazione tradizionale.
- Sensori di presenza nel magazzino.
- Un sistema di telegestione centralizzato, che permette un ulteriore risparmio energetico fino al sui consumi totali.