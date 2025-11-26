In Lombardia apre il più grande negozio d’Italia del gigante dell’abbigliamento sportivo (coi brand top): e sono 35 in regione

Cisalfa Sport, azienda italiana leader nella vendita e distribuzione di abbigliamento, accessori e attrezzature per lo sport e il tempo libero, ha inaugurato a Brescia un nuovo maxi-store che si posiziona come il più grande in Italia per la rete Cisalfa. Il punto vendita è situato in Via Orzinuovi e rappresenta il 35mo in Lombardia

Il nuovo maxi-store si estende su una superficie di vendita imponente, superando i 4.000 metri quadrati. Al suo interno, i clienti possono trovare un assortimento ampio e trasversale, che accoglie oltre 7.000 referenze di più di 120 brand di fama internazionale, tra cui spiccano Nike, Adidas, The North Face, Hoka, Brooks, Levi’s e Tommy Hilfiger.

L’offerta spazia dal citywear allo sportswear e include prodotti dedicati a ogni disciplina:

Running e Calcio

e Sci e mondo Outdoor

e mondo Lifestyle e Mobilità urbana (skateboard, monopattini e rollerblade)

La riapertura del store di Brescia è frutto di un importante investimento di 1,8 milioni di euro, mirato a rendere il punto vendita completamente rinnovato nel segno dell’accessibilità e della passione per lo sport.

Il negozio, che fa parte di una rete complessiva che supera i 160 punti vendita in tutta la penisola, ha potenziato il proprio staff con l’assunzione di 8 nuove risorse, affiancandole allo storico team.

In ottica di riduzione dell’impatto ambientale e di miglioramento dell’efficientamento energetico, lo store è dotato di: