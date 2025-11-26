Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

In Lombardia apre il più grande negozio d’Italia del gigante dell’abbigliamento sportivo (coi brand top): e sono 35 in regione

  • 18:28

Cisalfa Sport, azienda italiana leader nella vendita e distribuzione di abbigliamento, accessori e attrezzature per lo sport e il tempo libero, ha inaugurato a Brescia un nuovo maxi-store che si posiziona come il più grande in Italia per la rete Cisalfa. Il punto vendita è situato in Via Orzinuovi e rappresenta il  in Lombardia

Il nuovo maxi-store si estende su una superficie di vendita imponente, superando i . Al suo interno, i clienti possono trovare un assortimento ampio e trasversale, che accoglie oltre di più di di fama internazionale, tra cui spiccano Nike, Adidas, The North Face, Hoka, Brooks, Levi’s e Tommy Hilfiger.

L’offerta spazia dal citywear allo sportswear e include prodotti dedicati a ogni disciplina:

  • Running e Calcio
  • Sci e mondo Outdoor
  • Lifestyle e Mobilità urbana (skateboard, monopattini e rollerblade)

La riapertura del store di Brescia è frutto di un importante investimento di , mirato a rendere il punto vendita completamente rinnovato nel segno dell’accessibilità e della passione per lo sport.

Il negozio, che fa parte di una rete complessiva che supera i in tutta la penisola, ha potenziato il proprio staff con l’assunzione di 8 nuove risorse, affiancandole allo storico team.

In ottica di riduzione dell’impatto ambientale e di miglioramento dell’efficientamento energetico, lo store è dotato di:

  • Illuminazione a LED, che garantisce il di consumi in meno rispetto all’illuminazione tradizionale.
  • Sensori di presenza nel magazzino.
  • Un sistema di telegestione centralizzato, che permette un ulteriore risparmio energetico fino al sui consumi totali.
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
scopri il canale

