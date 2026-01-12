In Lombardia apre la Spa di lusso unica in Italia: 30 esperienze, 5 mondi di benessere, meraviglia mai vista

Il 15 gennaio segna una data storica per il benessere in Lombardia: apre ufficialmente ChorusLife Immersive SPA. Situata all’interno dell’innovativo smart district di Bergamo, questa nuova destinazione non è solo un centro benessere, ma un’esperienza sensoriale che trasforma una storica area industriale in un polo d’avanguardia dedicato alla qualità della vita.
Con una superficie di 9.000 metri quadrati distribuiti su più livelli, la SPA si candida a diventare il punto di riferimento per il wellness di lusso in Italia, offrendo 30 esperienze diverse e cinque mondi ispirati alle grandi culture millenarie del benessere.
Un nuovo paradigma di benessere: il metodo Immerse | Emerse
A differenza delle SPA tradizionali, ChorusLife propone una filosofia basata sull’immersione totale. Il percorso non è una semplice successione di trattamenti, ma un viaggio fluido guidato dalla bussola “Riscalda / Raffredda / Riposa”.
I Numeri della ChorusLife Immersive SPA
-
9.000 mq di design e tecnologia dedicati al relax.
-
30 Esperienze sensoriali tra aree calore, acqua, vapore e riposo.
-
5 Mondi culturali: Un viaggio tra Giappone, Antica Roma, Paesi Nordici, Himalaya e Marocco.
-
40 Professionisti: Un team qualificato per garantire un’accoglienza d’eccellenza.
Cinque Mondi, Cinque atmosfere: un viaggio globale a Bergamo
Il cuore pulsante della struttura è la divisione in aree tematiche, dove materiali, luci e profumi cambiano per trasportare l’ospite in una dimensione diversa:
-
Giappone (Il Respiro Sospeso): minimalismo e meditazione.
-
Roma Antica (La Memoria Antica): la grandiosità delle terme classiche.
-
Paesi Nordici (L’Alternanza che Risveglia): il potere rinvigorente del contrasto termico.
-
Himalaya (L’Altitudine che Rigenera): purezza e relax ad alta quota.
-
Marocco (Il Calore che Avvolge): l’abbraccio dei rituali mediorientali.
La regia invisibile: l’esperienza è arricchita da un esclusivo sistema di sound design e fragranze tematiche che guidano la mente verso un reset profondo, eliminando lo stress urbano.
Lo spazio come lusso: design e architettura
Progettata dall’architetto Stefano Genoni (Studio RAL3020) all’interno del masterplan firmato da Joseph di Pasquale, la SPA mette al centro la libertà di movimento. I flussi sono studiati per evitare attese e “prossimità forzate”, garantendo a ogni visitatore la propria bolla di privacy, anche nei momenti di massima affluenza.
Il progetto, nato da un investimento di 20 milioni di euro da parte di Chorus Life S.p.A. (Gruppo POLIFIN) in joint venture con l’imprenditore Alberto Gamba, rappresenta un motore di sviluppo economico fondamentale per il territorio bergamasco.
Informazioni pratiche e prenotazioni
Se stai cercando la migliore SPA a Bergamo per un weekend di relax o una pausa rigenerante, ecco tutto quello che devi sapere:
-
Dove si trova: via Bianzana, 52 – Bergamo (Ingresso pedonale).
-
Parcheggio: via Bianzana, 54 e Via Carlo Serassi, 26.
-
Sito Ufficiale: www.chorusspa.com
-
Prezzi: Ingressi a partire da 50 euro (disponibili formule multi-visita e pacchetti gruppo).
Orari di Apertura
-
Domenica – Giovedì: 09.00 – 23.00
-
Venerdì – Sabato: 09.00 – 24.00 (Nota: l’uscita dalle aree tecniche è prevista 30 minuti prima della chiusura).