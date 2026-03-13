Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

In Lombardia c’è un’azienda famosissima che ti può ‘laureare’ nel taglio perfetto dei salumi

  • 13:49

Rovagnati lancia a Biassono la Scuola di Salumeria, un progetto innovativo dedicato alla specializzazione degli addetti al banco taglio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i principali partner della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), mira a trasformare la gastronomia in un punto di riferimento per la fidelizzazione del cliente.

Dopo il successo del primo incontro con Coop Lombardia lo scorso 28 gennaio, il programma proseguirà durante tutto l’anno coinvolgendo diversi player del settore presso la sede di Biassono.

Valorizzare il banco taglio per contrastare il calo della fidelizzazione

In un contesto di mercato dove la fedeltà dei consumatori verso le insegne è calata del 4,6%, Rovagnati punta sulla professionalità. L’obiettivo è chiaro: rimettere al centro competenze ed esperienza per recuperare l’attrattività del banco servito.

“Scuola di Salumeria nasce per celebrare l’eccellenza e l’artigianalità della gastronomia come luogo di relazione – ha dichiarato Roberto Montorfano, Commercial Director di Rovagnati S.p.A – Vogliamo sostenere gli operatori per garantire continuità al comparto del fresco italiano.”

Rovagnati Academy: competenze tecniche e “Savoir-Faire”

Il progetto si inserisce nel più ampio ecosistema della Rovagnati Academy, un laboratorio multidisciplinare rivolto sia ai giovani aspiranti salumieri che ai professionisti già rodati. Il percorso formativo copre ogni aspetto della gestione del prodotto:

  • Nozioni alimentari e gastronomiche: approfondimenti sulla cultura dei salumi.

  • Sicurezza e normativa: aggiornamenti in ambito sanitario e legislativo.

  • Gestione pratica: tecniche di taglio, esposizione e comportamenti virtuosi al banco.

L’approccio è a 360°: dalla teoria alla gestione quotidiana, per trasformare il banconista in un vero consulente per il consumatore.

L’importanza economica del comparto Freschi in Italia

L’iniziativa di Rovagnati risponde a una necessità concreta del mercato. Il segmento del fresco è il secondo comparto più importante in Italia dopo la drogheria alimentare.

I numeri del settore confermano la centralità del banco gastronomia:

  • Valore totale mercato salumi: circa 6,2 miliardi di euro.

  • Incidenza del banco taglio: genera il 60% del fatturato totale (3,7 miliardi di euro).

Investire nella formazione significa, dunque, proteggere e sviluppare uno dei motori principali dell’economia alimentare italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
