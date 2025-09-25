In Lombardia più lusso di così non si può: il più grande parco termale d’Europa si ‘sposa’ con il cashmere

Con i suoi 16.000 metri quadri di parco termale naturale nel cuore di San Siro, De Montel – Terme Milano è la nuova icona del benessere cittadino. Inaugurata il 1° aprile 2025, la struttura ha restituito alla città un luogo storico, le ex Scuderie De Montel, trasformandole in un’oasi urbana di acqua, relax e natura.

Ed è proprio qui, nel più grande parco termale urbano naturale d’Europa, che prende vita una collaborazione inedita con Falconeri, brand simbolo dell’eleganza senza tempo del cashmere.

Dal 23 al 29 settembre, il calore delle acque termali si fonderà con la morbidezza del cashmere: un’estensione naturale del relax che darà vita a un’esperienza capace di interpretare lo spirito della città, dinamico, raffinato e attento al benessere autentico.

Durante la settimana in cui Milano celebra la moda, in questo luogo magico tra piscine termali e saune, l’atmosfera e tutti i dettagli di arredo saranno arricchiti dall’eleganza preziosa firmata Falconeri e gli spazi saranno trasformati in un racconto condiviso tra stile e lifestyle, in cui l’acqua purifica e il cashmere rigenera.

Parallelamente, le boutique Falconeri di Via Monte Napoleone e Corso Vercelli offriranno ai clienti un momento esclusivo di relax grazie a trattamenti express proposti dai massaggiatori di De Montel.

Un’opportunità speciale pensata per i clienti che potranno accedere a vantaggi esclusivi sia a De Montel – Terme Milano che nelle boutique Falconeri, per prolungare l’esperienza di benessere e stile in due luoghi simbolo dell’eccellenza italiana.

La sinergia tra le due realtà abbraccerà la città, creando connessioni tra due brand simbolo di qualità e prestigio, uniti dal valore comune della ricerca del benessere.

L’iniziativa testimonia una visione che va oltre la singola esperienza, raccontando un nuovo modo di vivere la città: più consapevole, raffinato e in equilibrio tra estetica e armonia interiore, dal momento che la vera bellezza nasce dall’equilibrio tra corpo, mente… e ciò che scegli di indossare.