In Lombardia rinasce il maestoso grand hotel che ospitò la Storia: sarà 5 stelle lusso del brand famosissimo

Lo storico Grand Hotel Gardone Riviera, meravigliosa struttura sul Lago di Garda risalente al 1884 ma chiusa dal 2023,sul Lago di Garda si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua leggendaria storia. Basti pensare che in quelle maestose stanza soggiornarono ospiti come re Giorgio di Sassonia, agli inizi del Novecento, e ancora Gabriele D’Annunzio e Winston Churchill.

Ma oggi, per la struttura con 167 camere e una maestosa facciata a lago, è il momento della svolta: l’iconica struttura, simbolo della Belle Époque, sarà trasformata in un cinque stelle lusso ed entrerà a far parte della prestigiosa collezione LXR Hotels & Resorts di Hilton, segnando il debutto del brand LXR in Italia.

La nuova proprietà e la visione di Lusso

L’operazione di riposizionamento è promossa congiuntamente da Apex Alliance Group, società internazionale lituana specializzata nello sviluppo e gestione alberghiera, e Paval Holding, influente veicolo d’investimento rumeno. Le due realtà hanno acquisito nel 2023 la Grand Hotel Srl dalla storica famiglia Mizzaro Papini.

La nuova proprietà ha svelato la suggestiva visione architettonica per il futuro Grand Hotel Gardone Lake Garda, parte di LXR Hotels & Resorts. Il progetto è firmato dal rinomato studio internazionale De.Tales e mira a fondere armoniosamente la ricca eredità storica dell’edificio tutelato con un’eleganza contemporanea e raffinata.

Cronoprogramma dei lavori e riapertura prevista

La fase di ristrutturazione completa ha preso il via e si prospetta un cantiere intensivo. Dopo la conclusione dello svuotamento degli arredi, le opere civili prenderanno il via a breve. La durata dei lavori è stimata tra i 18 e i 24 mesi.

L’obiettivo ambizioso e più auspicabile è la riapertura del Grand Hotel Gardone in tempo per l’estate 2027.

Il progetto architettonico e i nuovi servizi esclusivi

Il concept di De.Tales si concentra sulla ridefinizione del legame tra l’hotel e il lago attraverso la sinergia di luce, ritmo e fluidità spaziale, integrando un linguaggio contemporaneo in armonia con la facciata storica.

Gli interventi principali:

Restauro meticoloso dell’ingresso storico.

Creazione di un nuovo padiglione con piscina interna fronte lago .

Rinnovamento integrale di tutti gli spazi interni.

Al momento della sua riapertura nel 2027, il nuovo hotel di lusso sul Lago di Garda offrirà agli ospiti un’esperienza su misura tipica del brand LXR, con:

160 camere elegantemente arredate, molte con vista panoramica.

Ristoranti e bar di alto livello che celebreranno le tradizioni enogastronomiche locali.

Una Spa ispirata alla serenità del Lago di Garda, con percorsi benessere dedicati.

Spazi flessibili per meeting ed eventi privati o di ampio respiro.

La voce dei protagonisti

Karina Paval, Vicepresidente di Paval Holding, ha espresso grande entusiasmo: “Siamo lieti di inaugurare il prossimo capitolo della storia del Grand Hotel Gardone Lake Garda, che diventerà il primo hotel LXR in Italia. Siamo certi che unendo design contemporaneo, fascino storico e servizio su misura LXR, trasformeremo il Grand Hotel Gardone in una destinazione unica sul lago.”

Feisal Jaffer, Global Head di LXR Hotels & Resorts, ha sottolineato: “Accogliere il Grand Hotel Gardone Lake Garda segna un momento fondamentale: il nostro debutto in Italia, all’interno di un’icona della Belle Époque. Ogni soggiorno celebrerà autenticità, scoperta e arte dell’ospitalità.”

Vytautas Drumelis, Partner di Apex Alliance, ha concluso: “La nostra visione è quella di dare vita a una destinazione che affascini i viaggiatori, contribuendo al contempo a valorizzare e sostenere la comunità locale […] arricchendo l’offerta turistica e attirando eventi di rilevanza internazionale.”

Il progetto è destinato a riposizionare l’iconico Grand Hotel Gardone come il primo albergo di lusso del famossissimo brand internazionale sul Lago di Garda, promettendo di essere una delle sue zone più eleganti e prestigiose.