Foto di Marcin da Pixabay
In Lombardia un ‘vertice’ del triangolo d’oro: maxi operazione logistica da 100 milioni di euro

  • 13:00

EQT Real Estate consolida la sua leadership nel mercato logistico europeo con l’acquisizione di un portafoglio di quattro immobili di Grado A nel Nord Italia. L’operazione, dal valore complessivo di circa 100 milioni di euro, è stata perfezionata tramite Kryalos SGR per conto di un fondo partecipato da EQT Exeter.

La vendita ha visto il coinvolgimento di Dils in qualità di advisor per DeA Capital Real Estate SGR, che deteneva gli asset attraverso fondi partecipati da BGO.

I dettagli del portafoglio: 107.000 mq nel “Golden Triangle”

Il portafoglio logistico si estende su una superficie totale di circa 107.000 metri quadrati. Gli asset sono strategicamente posizionati nel cosiddetto “Golden Triangle” (Milano-Verona-Bologna), l’area a più alta densità industriale e distributiva d’Italia.

Le strutture si trovano in location chiave per la supply chain nazionale ed europea:

  • Landriano (Pavia)

  • Verona

  • Oppeano (Verona)

  • Reggio Emilia

Grazie alla vicinanza alle arterie autostradali A1, A4 e A22, gli immobili servono un bacino di utenza di oltre 20 milioni di abitanti, intercettando la crescente domanda legata all’e-commerce e alla distribuzione organizzata.

Sostenibilità e conduttori: asset di Grado A con certificazione LEED

Gli immobili sono interamente locati a tenant di primario standing operanti in settori resilienti come il Food & Beverage e la Moda, garantendo flussi di cassa stabili e a lungo termine.

Sotto il profilo tecnico e ambientale, gli asset rispondono ai più elevati standard istituzionali:

  • Efficienza energetica: Tre dei quattro edifici vantano la certificazione LEED Gold.

  • Gestione attiva: L’operazione, condotta dal fondo EQT Exeter Europe Logistics Core-Plus Fund II, punta sulla creazione di valore attraverso strategie di gestione immobiliare sostenibile.

Advisor dell’operazione

Nel processo di acquisizione, EQT Real Estate si è avvalsa della consulenza di:

  • Legance: Aspetti legali e fiscali.

  • Howden: Coperture assicurative.

  • Arcadis: Due diligence tecnica e ambientale.

Il mercato logistico in Italia: i dati del 2025

L’acquisizione di EQT conferma il momento d’oro della logistica in Italia. Secondo i dati del Team Research di Dils, nel 2025 il settore ha registrato volumi di investimento pari a 2,2 miliardi di euro.

La scarsità di offerta di immobili “Prime” (di alta qualità) e la necessità di spazi conformi ai criteri ESG continuano a spingere i capitali internazionali verso il Nord Italia, rendendo gli immobili di Grado A una delle classi di attivo più dinamiche e ricercate dagli investitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
