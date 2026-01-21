E’ provincia di Como l’azienda dove lavorare è bellissimo: per il terzo anno consecutivo Top Employer Italia

Arkema srl, filiale italiana del Gruppo leader nella chimica di specialità, ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia 2026 dal Top Employers Institute. È il terzo anno di fila che ottiene questo riconoscimento che premia l’eccellenza delle pratiche HR in aree chiave come la qualità della vita sul lavoro, la diversità e l’inclusione, lo sviluppo delle competenze.

In Italia il Gruppo è presente In Italia con 4 stabilimenti chimici sotto la legal entity Arkema srl – a Spinetta Marengo (AL), Gissi (CH), Boretto (RE) e Anagni (FR) – e tre società controllate: Arkema Adesivi srl con due impianti produttivi, a Mozzate e Parona, opera nel segmento degli adesivi di laminazione per imballaggio flessibile, Agiplast Italia srl nel Cremonese, attiva nel riciclo dei polimeri e Ideal Work srl nel Trevigiano è realtà di punta nel settore delle superfici decorative mentre

“Essere Top Employer per noi significa poter offrire la migliore esperienza lavorativa alle nostre persone, in maniera uniforme e standardizzata in tutta la filiale. Operiamo nell’industria chimica: abbiamo quindi tutta una serie di vincoli che la realtà produttiva non ci permette di scardinare”, ha dichiarato Daniela Xaxa, HR Manager.

“Tuttavia, i nostri processi sono inclusivi perché abbracciano la pluralità delle figure professionali, riconoscendo a ogni ruolo la propria unicità e il proprio valore, che si sia un operatore in impianto o un addetto al servizio clienti in ufficio. Il traguardo raggiunto certifica il miglioramento continuo nella gestione delle risorse umane, possibile solo grazie alla partecipazione attiva e al contributo di tutti i dipendenti”. Ha inoltre sottolineato che dopo l’acquisizione da Dow a fine 2024 lo stabilimento di Mozzate “è stato pienamente integrato nei processi di Arkema. Questo vuol dire che, anche se parte del Gruppo da appena un anno, i dipendenti di Arkema Adesivi fruiscono delle stesse pratiche virtuose, premiate dal Top Employer Institute.”

Top Employers Institute è l’ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR. Il Programma Top Employers aiuta ad accelerare le pratiche d’eccellenza HR per contribuire a migliorare il mondo del lavoro. Attraverso il Programma di Certificazione Top Employers, le aziende possono essere validate, certificate e riconosciute employers of choice.

Lo stabilimento di Mozzate, parte del Gruppo Arkema da dicembre 2024, produce resine poliuretaniche e speciali, utilizzate per la realizzazione di adesivi per l’imballaggio flessibile dei prodotti alimentari, poliuretani per l’automotive, per la plastificazione della carta e per la “finta pelle”. All’interno del sito è presente un innovativo centro per la ricerca e sviluppo di prodotti e tecnologie nell’industria degli adesivi.

Basandosi sulla sua esperienza unica nella scienza dei materiali, Arkema offre un portafoglio di tecnologie di prima classe per rispondere alla domanda sempre crescente di materiali nuovi e più sostenibili. Con l’ambizione di diventare un pure player nel settore dei materiali di specialità, il Gruppo è strutturato in 3 segmenti complementari, resilienti e altamente innovativi dedicati ai materiali di specialità: soluzioni adesive, materiali avanzati e soluzioni di rivestimento, che rappresentano circa il 92% delle vendite del Gruppo nel 2024, e un segmento intermedio ben posizionato e competitivo. Arkema offre soluzioni tecnologiche all’avanguardia per affrontare le sfide, tra l’altro, delle nuove energie, dell’accesso all’acqua, del riciclaggio, dell’urbanizzazione e della mobilità, e promuove un dialogo permanente con tutti i suoi stakeholder. Il Gruppo ha registrato un fatturato di circa €9,5 miliardi nel 2024 e opera in circa 55 Paesi con 21.150 dipendenti in tutto il mondo.