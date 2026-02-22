In quasi 100 supermercati della Lombardia i dipendenti sorridono: 650 euro extra, novità per 65 milioni

Lidl Italia consolida la sua posizione di Top Employer annunciando il rinnovo del contratto integrativo aziendale. L’accordo, siglato il 20 febbraio 2026 con le organizzazioni sindacali, introduce misure concrete per sostenere il potere d’acquisto e migliorare il bilanciamento tra vita privata e professionale (work-life balance) per oltre 23.000 collaboratori.
Ecco le principali novità previste dal nuovo piano di investimenti, che supera i 65 milioni di euro l’anno.
Sostegno al reddito e bonus spesa
In un contesto economico sfidante, Lidl ha previsto un pacchetto di interventi economici validi per tutti i dipendenti, indipendentemente dal livello o dal monte ore contrattuale:
-
650 euro annuali extra: erogati attraverso un mix di buoni spesa e contributi economici diretti per contrastare l’inflazione.
Stabilità lavorativa e nuove formule contrattuali
Lidl punta a garantire basi retributive più solide e flessibilità per chi studia o ha altri impegni:
-
Part-time garantito: il monte ore minimo settimanale sale da 18 a 25 ore, garantendo uno stipendio base più alto rispetto a quanto previsto dal CCNL di categoria.
-
Contratto Weekend (16 ore): una nuova formula specifica per studenti e lavoratori che necessitano di concentrare l’attività nel fine settimana.
-
Maggiorazioni Notturne: il lavoro notturno sarà retribuito con una maggiorazione fino al 50%, superando nettamente il 15% previsto dal contratto nazionale.
Welfare Aziendale e Conciliazione Vita-Lavoro
Il nuovo integrativo introduce standard elevati per il benessere della persona:
-
Congedo di Paternità: esteso a 25 giorni totali (15 giorni in più rispetto alla norma di legge).
-
Supporto alla Genitorialità: indennità di congedo parentale integrata del 10% (che si somma al 30% dell’INPS) e orari agevolati durante l’inserimento dei figli al nido e a scuola.
-
Pianificazione e Trasparenza: le domeniche lavorative saranno comunicate con due mesi di preavviso, permettendo una migliore organizzazione familiare.
Solidarietà e Parità di genere
L’azienda conferma il suo impegno etico attraverso due pilastri fondamentali:
-
Banca Ferie e Permessi Solidali: potenziata con l’aggiunta di 500 giorni donati da Lidl per chi assiste familiari in gravi condizioni di salute.
-
Garante della Parità: una nuova figura dedicata a monitorare l’inclusione e garantire che la parità di genere sia effettiva in ogni fase della carriera.
Le parole di Sebastiano Sacilotto (Chief People Officer Lidl Italia)
“Abbiamo messo in campo un investimento di oltre 65 milioni di euro l’anno. Essere l’unica realtà nel settore discount con un contratto integrativo dal 2009 è una responsabilità che rinnoviamo per valorizzare le nostre persone e attrarre nuovi talenti.”