Inaugurato in Lombardia il supermercato ‘speciale’ (con gli altri appena aperti ecco 60 posti di lavoro)

Lidl Italia accelera il suo piano di crescita nazionale e sceglie ancora la Lombardia per i suoi progetti di punta. Con l’apertura di giovedì scorso del nuovo punto vendita di Gallarate, la catena non solo amplia l’offerta commerciale, ma trasforma aree dismesse in spazi moderni e sostenibili.

La Lombardia protagonista della crescita di Lidl

Il piano di espansione di Lidl Italia continua a correre, con un’attenzione particolare alla Lombardia, regione chiave per la strategia del Gruppo. Recentemente, una giornata di inaugurazioni ha visto l’attivazione di quattro nuovi store in tutta la penisola, portando alla creazione di oltre 60 nuovi posti di lavoro.

Tra le novità più rilevanti spicca il taglio del nastro a Gallarate (Varese), un intervento che va ben oltre la semplice apertura di un supermercato, rappresentando un esempio virtuoso di rigenerazione urbana.

Il nuovo volto di Gallarate: addio al vecchio capannone

Il nuovo store di via Pietro da Gallarate non è solo un punto vendita, ma il risultato di un profondo intervento di recupero edilizio. Realizzato sull’area di un capannone dismesso, il supermercato sostituisce lo storico negozio attivo dal 1999, offrendo ai cittadini uno spazio più grande, moderno e funzionale.

Le caratteristiche del punto vendita di Gallarate:

Superficie: Oltre 1.400 mq di area vendita.

Sostenibilità: Alimentato al 100% da fonti rinnovabili con un impianto fotovoltaico da 157 kW .

Impatto acustico e verde: Installazione di barriere fonoassorbenti integrate con verde rampicante.

Servizi alla comunità: Un parcheggio pubblico con oltre 110 posti auto e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Occupazione: L’apertura ha permesso l’inserimento di nuovi collaboratori, rafforzando il team locale.

Non solo Nord: il progetto di Caivano

Parallelamente alla Lombardia, Lidl ha inaugurato un nuovo store a Caivano (NA), in via Atellana. Anche in questo caso, il leitmotiv è la riqualificazione: il supermercato sorge su un’area precedentemente abbandonata. La struttura, in classe energetica A3, dispone di un impianto fotovoltaico da 100 kW e ampie vetrate per sfruttare al massimo la luce naturale, riducendo gli sprechi energetici.

Spesa smart e assortimento: cosa trovano i clienti

In entrambi i nuovi punti vendita, l’esperienza d’acquisto è pensata per essere rapida e completa. L’assortimento punta tutto sulla freschezza e sulla varietà:

Reparto Freschi: Ortofrutta rifornita quotidianamente, panetteria e rosticceria. Linee Specializzate: Ampio spazio ai prodotti plant-based della linea Vemondo, alle eccellenze gastronomiche Italiamo e alla gamma premium Deluxe. Non Food: Offerte settimanali su articoli per il fai-da-te, lo sport e la casa. Digitale: Grazie all’app Lidl Plus, i clienti possono accedere a coupon e volantini digitali direttamente dal proprio smartphone.

Orari e accessibilità

I nuovi store sono aperti tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario continuato (solitamente dalle 8:00 alle 22:00), per garantire la massima flessibilità a chi vive e lavora sul territorio.