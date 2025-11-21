In Lombardia aprono ben 4 nuovi centri commerciali: grandi inaugurazioni in vista

Nonostante un contesto di mercato che mantiene la cautela, il comparto guarda al futuro con fiducia. Per il triennio 2025-2028 sono infatti programmate sette nuove aperture di centri commerciali sul territorio nazionale. Questo dato segnala la propensione del settore alla rigenerazione e all’adozione di format maggiormente attrattivi per i consumatori.

La Lombardia si conferma regione di riferimento in questa espansione, con ben quattro inaugurazioni di grande rilievo previste:

Nel 2026 l’attenzione si concentrerà sull’inaugurazione del City Mall di Gallarate (Varese) , della Galleria Porta Vittoria di Milano e dell’ Iper Tosano di Brescia . Questi progetti mirano a potenziare l’offerta commerciale e immobiliare sia del capoluogo economico che del suo hinterland .

Tra il 2027 e il 2028 sarà la volta di Milanord a Cinisello Balsamo (Milano) . Questo progetto consoliderà ulteriormente la cintura milanese come polo d’attrazione per il retail fisico di nuova concezione.

Come evidenziato da Mario Resca, presidente di Confimprese, “i centri commerciali puntano al consolidamento strutturale: previste 7 aperture entro il 2028. Il retail si sta evolvendo ed è sempre più percepito dai consumatori come spazio polifunzionale”.

I trend di consumo: crescita di Food&Beverage e prossimità

L’evoluzione del retail in Italia è determinata anche da specifici cambiamenti nelle abitudini di spesa. Si registra una crescita significativa per i comparti food&beverage e pet, a dimostrazione della maggiore richiesta di servizi di prossimità e di opzioni ristorative più economiche. Al contrario, il settore del fashion mostra una contrazione strutturale.

Il formato tradizionale del centro commerciale, pur mantenendo quote di mercato, si trova a fronteggiare la concorrenza di strutture più integrate e urbane. I retail park, le high street e i negozi di prossimità stanno guadagnando quote, risultando i formati preferiti dal 42% dei consumatori attuali grazie alla loro facilità di accesso e alla migliore integrazione nel contesto urbano.

Il futuro ibrido: rotazione strategica e qualità

Con oltre 1.001 strutture attive in Italia e un vacancy rate stabilizzato (che oscilla tra il 3% e l’8%), il settore del commercio al dettaglio non è in stasi, ma in una fase di rotazione e riposizionamento strategico. Vengono chiusi i punti vendita con prestazioni inferiori per favorire l’apertura di nuove sedi in aree ritenute più promettenti, in particolare negli hinterland metropolitani e nelle aree urbane secondarie.

Gian Enrico Buso, managing partner di Reno, ha concluso l’analisi delineando la visione futura: «Il futuro del retail italiano sarà ibrido, opticanale e di prossimità, basato su esperienze locali, rigenerazione e integrazione tra fisico e digitale. Il retail fisico non sta scomparendo, ma si sta ridefinendo: cresce in qualità, selettività ed efficienza».

La Lombardia, con i suoi progetti di sviluppo a Milano, Gallarate e Cinisello Balsamo, si posiziona come un vero e proprio laboratorio cruciale per la riuscita di questa “nuova normalità” del commercio al dettaglio in Italia.