La catena del Colonnello Sanders punta sulla Lombardia: 8 milioni, 8 nuove aperture, 150 posti di lavoro

KFC Italia prosegue la sua strategia di espansione nel mercato lombardo con l’inaugurazione di due nuovi ristoranti entro la fine di giugno: il primo aprirà a Cesano Boscone, nel rinnovato centro commerciale Porte di Milano, e il secondo a Milano Piola, in via Dino Compagni 2, nel cuore del capoluogo. Entrambi i locali saranno gestiti in franchising da Original Bucket e creeranno 35 nuovi posti di lavoro nel Milanese.

Il brand conferma così la sua intenzione di continuare a crescere nell’area che offre la maggiore concentrazione di store dove apprezzare l’esperienza unica del pollo fritto del Colonnello Sanders. Per il 2026 sono previste 8 nuove aperture in Lombardia – il 40% di quelle in programma in tutta Italia – a fronte di un investimento di circa 8 milioni di euro.

L’ambizioso piano di sviluppo contribuirà significativamente alla crescita occupazionale creando circa 150 nuovi posti di lavoro in Lombardia nei prossimi sei mesi, e rafforzerà ulteriormente il ruolo della Regione come mercato di riferimento nazionale. Con 43 ristoranti operativi dopo queste ultime inaugurazioni, la Lombardia ospita infatti quasi il 30% dell’intera rete italiana KFC.

“Per KFC la Lombardia non è soltanto il mercato più importante in Italia: è il territorio da cui vogliamo continuare a guidare la nostra prossima fase di crescita – dichiara Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di KFC in Italia – Le aperture di Cesano Boscone e Milano Piola rappresentano un ulteriore passo avanti in un percorso di sviluppo che punta a rendere la nostra presenza sempre più capillare, innovativa e vicina alle persone. Investire in Lombardia significa per noi costruire valore nel lungo periodo: creare nuova occupazione, presidiare aree ad alto potenziale e rafforzare il ruolo di Milano e della sua area metropolitana come motore strategico per l’evoluzione del brand nel Paese. È da qui che vogliamo continuare a immaginare il futuro di KFC in Italia”.