La magia del Lago di Como protagonista a Londra. E verrà nominato anche l’Ambasciatore del Lario

Il Lago di Como torna protagonista sulla scena internazionale con la sua eleganza, la sua energia e la sua capacità di fare squadra.

Dal 4 al 6 novembre, la destinazione sarà presente al World Travel Market di Londra, uno degli appuntamenti più importanti al mondo per il turismo globale, ospitato presso il centro espositivo Excel London.

La presenza è coordinata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, che porterà il brand “Lago di Como – Un mondo unico al mondo” all’interno dello stand ENIT – Italia, con uno spazio espositivo di 25 mq dedicato alla promozione congiunta del territorio. All’interno dello spazio saranno presenti tre realtà strategiche che testimoniano la forza di una destinazione capace di unirsi per essere ancora più competitiva: Lake Como Convention Bureau (turismo MICE), Lake Como Golf Destination (turismo sportivo e outdoor) e Coordinamento Ville e Musei del Lago di Como (turismo culturale ed esperienziale).

Il WTM non sarà solo una vetrina, ma anche un momento per creare connessioni e suggestioni. Mercoledì 5 novembre alle ore 18:30, la Camera di Commercio di Como-Lecco, insieme alla Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, all’iconico The Dorchester ospiterà l’evento “Lake Como in London – A Journey through the Landscapes and Flavours”.

Circa 50 travel agent e tour operator britannici vivranno un’esperienza immersiva tra paesaggi, sapori e storie del Lago di Como. Durante la serata sarà inoltre nominato un nuovo “Ambasciatore del Lago di Como”, figura simbolica che rappresenta nel mondo l’identità e la bellezza del territorio.

“Tornare al World Travel Market di Londra con la destinazione Lago di Como è a mio parere un

passo molto importante, perché è necessario non sedersi sugli allori, ma continuare a promuovere le nostre imprese, con particolare attenzione alle medio-piccole, che hanno bisogno del lavoro del sistema pubblico, della Camera di Commercio, delle Amministrazioni Locali, di Regione Lombardia, perché senza patiscono la difficoltà di competere con aziende multinazionali o in genere di grandi dimensioni. La logica è molto semplice, basata su principi fondamentali, su ciò che riteniamo necessario fare: presidiare con grande impegno i mercati storici, europei, UK, USA, e da qui ampliare l’attenzione ai nuovi mercati quali i Paesi del Golfo Arabo, l’Asia. A Dubai abbiamo avuto grande soddisfazione per l’evento organizzato fuori fiera, per questo abbiamo deciso di riproporlo a Londra. È l’occasione di cogliere un’attenzione esclusiva di tour operator ed agenzie del mondo UK, coinvolgendoli anche con la nomina di un nuovo “Ambasciatore del Lago di Como”, spiega Fabio Dadati, componente di Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco.

La partecipazione alla fiera WTM si inserisce in un percorso strategico che guarda ai mercati storici come Regno Unito e Stati Uniti, ma anche alle nuove frontiere del turismo globale, dal Medio Oriente all’Asia. Nel 2025, il Lago di Como continua a evolversi: nuove prestigiose strutture ricettive, apertura invernale di attrattori e servizi turistici e un impegno crescente per destagionalizzare l’offerta, valorizzando tutto l’anno un territorio straordinario.

E sarà presente anche Valle Intelvi all’interno dello stand della Camera di Commercio di Como-Lecco, con la quale Valle Intelvi Turismo collabora da oltre un anno in un percorso condiviso di promozione e valorizzazione territoriale.

La Valle Intelvi porterà al World Travel Market il racconto di un territorio che cresce nel segno della sostenibilità e della bellezza quotidiana, dove vivere e lavorare in armonia con l’ambiente diventa un valore condiviso.

“Tornare a Londra, in un contesto di tale prestigio, è per noi un traguardo importante e un segnale di fiducia verso il futuro”, afferma Matteo Augustoni, presidente di Valle Intelvi Turismo. “Da oltre un anno collaboriamo con la Camera di Commercio di Como-Lecco in un progetto comune che unisce promozione, cultura e territorio. La nostra valle vuole raccontarsi non solo come meta turistica, ma come luogo dove la vita è autentica, i legami sono forti e la natura è parte integrante della quotidianità. Siamo una comunità viva, che guarda avanti con passione e consapevolezza”.

La partecipazione al World Travel Market di Londra conferma la strategia di Valle Intelvi Turismo e delle istituzioni locali nel rafforzare la presenza internazionale della valle, in sinergia con il territorio lariano e valtellinese, anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che offriranno una straordinaria vetrina per tutto il turismo alpino lombardo.