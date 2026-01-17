La magia del Natale non finisce nel famoso borgo sul Lago di Como: luci (e torcia) per le Olimpiadi Milano-Cortina

Il Natale non finisce a Varenna, il celebre borgo-gioiello del Lago di Como. Le spettacolari luminarie natalizie che hanno incantato i visitatori durante le festività rimarranno installate e accese fino alla fine di febbraio 2026.

Questa decisione strategica è stata presa per celebrare le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e accogliere al meglio i turisti che sceglieranno di visitare il Lago di Como durante questo evento sportivo di portata mondiale. Le competizioni, infatti, si svolgeranno in parte anche in Valtellina, territorio confinante con la nostra provincia.

Dalle decorazioni natalizie ai simboli olimpici

Mentre le decorazioni strettamente legate al Natale (come le classiche “palle” e le scritte di auguri) verranno rimosse, il borgo si rinnoverà: alcune installazioni saranno sostituite con la torcia olimpica, simbolo universale dei giochi, trasformando Varenna in una tappa imperdibile per chi cerca un’atmosfera magica durante l’inverno.

Un inverno da record per il turismo a Varenna

Il Sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, esprime grande soddisfazione per gli straordinari risultati ottenuti tra novembre 2025 e l’Epifania 2026:

«Siamo molto soddisfatti dell’affluenza turistica registrata. Il Villaggio di Natale a Villa Cipressi ha rappresentato un successo straordinario, attirando quasi 30.000 visitatori. L’ingresso gratuito per i residenti ha permesso alla comunità di godere di questa iniziativa. Ringrazio R Collection Hotels per la collaborazione e il Comune per gli eventi che hanno reso il borgo vivo e attrattivo anche nei mesi freddi».

La destagionalizzazione sul Lago di Como è realtà

Per la prima volta, Varenna ha concretizzato l’obiettivo della destagionalizzazione turistica. Grazie al mix tra il Villaggio di Natale di Villa Cipressi, una comunicazione efficace e le luminarie artistiche, il borgo ha attirato flussi costanti di visitatori anche in periodi tradizionalmente meno frequentati.

Benefici per l’economia locale

Bar e ristoranti : Quest’anno un numero record di attività è rimasto aperto.

Strutture ricettive : Hanno registrato un eccellente riscontro economico in mesi solitamente considerati “morti”.

Sinergia pubblico-privato: Il coordinamento tra le istituzioni e gli operatori ha prodotto benefici concreti per tutto il tessuto economico locale.

«Con le luminarie accese fino a febbraio per le Olimpiadi Invernali, vogliamo continuare a offrire un’atmosfera speciale, mantenendo alta l’attenzione sul nostro territorio durante questo grande evento internazionale», conclude il Sindaco Manzoni.