La più incredibile e misteriosa grotta della Lombardia svela 50 anni di segreti: occasione unica

Parliamo spesso e da molto tempo della più straordinaria grotta della Lombardia, il mitico Buco del Piombo che dopo qualche anno di fatica è rinato trionfalmente: qui trovate approfondimenti che vi consigliamo sinceramente di leggere. E le novità non sono finite, anzi.

In attesa della riapertura della stagione turistica, prevista per l’inizio della primavera, il prossimo fine settimana il territorio tornerà a focalizzare l’attenzione sul Buco del Piombo e sul complesso sistema di grotte di cui fa parte.

L’occasione è rappresentata da una doppia presentazione del volume “Del Buco del Piombo e di altre storie”, opera curata dai soci dello Speleo Club CAI Erba. Si tratta di un prestigioso libro fotografico edito da Pubblinova edizioni Negri di Gallarate nel settembre del 2025. All’interno delle sue pagine, oltre a documentare visivamente la bellezza del mondo sotterraneo, vengono condivise con i lettori le conoscenze scientifiche ed esplorative acquisite in decenni di esplorazioni speleologiche nell’area dell’Alpe del Vicerè.

Storia e successi del gruppo speleologico

Spiega Roberto Sala, figura di riferimento del Gruppo speleologico erbese: “Nel corso del 2025 il nostro sodalizio ha festeggiato i 50 anni di attività, essendo stato fondato ufficialmente il 28 maggio 1975, Nel corso di cinque decenni l’attività di ricerca si è svolta in diverse aree della Lombardia occidentale e non solo raccogliendo risultati spesso eclatanti. Considerata la posizione geografica però le grotte dell’Alpe del Vicerè e il Buco del Piombo in particolare sono sempre state considerate le grotte di casa. Stiamo parlando di un’area geograficamente limitata ma dove si aprono oltre 40 ingressi di cavità naturali e il complesso più grande finora noto, costituito dalle grotte Buco del Piombo, Lino, Stretta e Solaio, supera i 7 km di sviluppo per un dislivello complessivo prossimo ai 100 m. Condividere con il pubblico i risultati raccolti in tanti anni di ricerche sul territorio nostrano e mostrare la bellezza dei luoghi percorsi attraverso immagini di qualità, ci è sembrato il modo migliore per festeggiare questo nostro anniversario. La realizzazione di questo lavoro è stata resa possibile, oltre che dal nostro impegno e dal nostro entusiasmo, anche dal patrocinio economico ricevuto da alcuni imprenditori locali, da Federazione Speleologica Lombarda e dalla Commissione Centrale Speleologia e Torrentismo del CAI. Al momento comunque possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti dello sforzo profuso perché il territorio sembra reagire in maniera positiva e in pochi mesi di distribuzione abbiamo quasi recuperato le spese sostenute. Per chi fosse interessato all’acquisto il volume sarà in vendita durante le serate di presentazione, nonché sempre disponibile presso la sede del CAI Erba durante le serate di apertura, presso la gran parte delle librerie dell’area comasca e in rete con la possibilità di acquisto online attraverso diversi distributori. Nell’ambito della collaborazione in essere con l’associazione Guide del Buco del Piombo e della Valle Bova, nel momento in cui il sito riaprirà alle visite turistiche, sarà in distribuzione anche presso di loro. Speriamo che si possa rivelare uno strumento utile per chi vorrà approfondire la conoscenza della realtà sotterranea dopo aver effettuato l’escursione guidata”.

Gli appuntamenti sul territorio

Per chi desidera approfondire gli aspetti più nascosti del sistema carsico dell’Alpe del Vicerè, gli appuntamenti in programma sono due: Venerdì 6 Febbraio alle ore 21 a Asso presso la Sala Consiliare Comunale di Via G. Matteotti 66, e Sabato 7 Febbraio alle ore 20.30 a Cantù presso Villa Calvi in Via Roma 8.