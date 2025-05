La sala più bella nel cuore del centro storico di Como e l’imprenditore diventato esploratore che racconta la sua Africa

Nel cuore del centro storico di Como lo storico Palazzo Lambertenghi di via Lambertenghi 41 custodisce uno dei gioielli più preziosi della città murata: la Sala Recchi da sempre epicentro di incontri culturali di altissimo profilo.

Ne arrivano altri due organizzati dagli Amici dei Musei, si tratta di due particolarissime conversazioni con lo studioso comasco Augusto Panini dal titolo. Il primo, in programma domenica 4 maggio alle 17.30 è “Una meravigliosa avventura da Como all’Africa”, il secondo è fissato per il 18 maggio alla stessa ora: “Una meravigliosa avventura dall0’Africa a Venezia”.

Ingresso libero. È gradita la prenotazione a amicideimuseicomo@gmail.com.

Augusto Panini: da imprenditore tessile ad esperto d’Africa

Negli anni Settanta è stato un dinamico imprenditore tessile a Como, allora centro mondiale della produzione di foulard e cravatte in seta e fibre sintetiche in espansione in tutto il mondo e anche in Africa Occidentale. Dai viaggi per la sua attività Augusto Panini, con entusiasmo imprenditoriale e grande curiosità intellettuale, ha iniziato ad esplorare paesi a lui sconosciuti, come Benin e Mali.

Le sue ricerche hanno portato a Como preziose testimonianze etnografiche, coinvolgendo amici in numerosi progetti di ricerca, restauro, pubblicazioni ed esposizioni anche delle prime perle di vetro provenienti dall’Africa. Questo inedito capitolo, dedicato allo studio delle perle di vetro in Africa e alla loro provenienza attraverso le carovane transahariane e i galeoni europei, rappresenta l’evoluzione naturale degli interessi di Augusto Panini. Attualmente è consulente del Museo del Vetro di Murano, realizza numerose pubblicazioni e coordina eventi internazionali ed esposizioni in Europa, Africa e Giappone.

