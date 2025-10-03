La scalata di Pisani: l’imprenditore comasco del tessile d’alta gamma al vertice nazionale della Filiera Moda

C’è un imprenditore comasco al vertice nazionale della Filiera Moda in Cna Federmoda. Si tratta di Beppe Pisani, volto notissimo in città e in provincia, fondatore dell’azienda Serikos e già presidente anche di Ideacomo, da tempo con ruoli di vertice dell’associazione di categoria lariana e regionale.

“Siamo orgogliosi di annunciare che Beppe Pisani è stato eletto Presidente nazionale del mestiere Filiera della Moda – sono le congratulazioni ufficiali giunte da Cna Lombardia – Un incarico prestigioso che premia il suo impegno e la sua visione per il futuro del comparto”.

Dopo due mandati consecutivi alla guida di CNA Federmoda Lombardia, il testimone passa a Matteo Parimbelli, eletto lo scorso giugno nel consiglio regionale.

“Un grande augurio di buon lavoro a entrambi – si chiude la nota – con Beppe e Matteo le imprese del settore moda avranno due punti di riferimento autorevoli e appassionati. Congratulazioni anche a Doriana Marini, nuova Presidente nazionale di CNA Federmoda, che succede a Marco Landi”.