Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

La scalata di Pisani: l’imprenditore comasco del tessile d’alta gamma al vertice nazionale della Filiera Moda

  • 18:14

C’è un imprenditore comasco al vertice nazionale della Filiera Moda in Cna Federmoda. Si tratta di Beppe Pisani, volto notissimo in città e in provincia, fondatore dell’azienda Serikos e già presidente anche di Ideacomo, da tempo con ruoli di vertice dell’associazione di categoria lariana e regionale.

“Siamo orgogliosi di annunciare che Beppe Pisani è stato eletto Presidente nazionale del mestiere Filiera della Moda – sono le congratulazioni ufficiali giunte da Cna Lombardia – Un incarico prestigioso che premia il suo impegno e la sua visione per il futuro del comparto”.

Dopo due mandati consecutivi alla guida di CNA Federmoda Lombardia, il testimone passa a Matteo Parimbelli, eletto lo scorso giugno nel consiglio regionale.

“Un grande augurio di buon lavoro a entrambi – si chiude la nota – con Beppe e Matteo le imprese del settore moda avranno due punti di riferimento autorevoli e appassionati. Congratulazioni anche a Doriana Marini, nuova Presidente nazionale di CNA Federmoda, che succede a Marco Landi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY