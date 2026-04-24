La scuola gioiello della provincia di Como, maxi investimento da 16,5 milioni: “Eccellenza italiana della ricerca”

Fondazione Minoprio, risanamento consolidato e piano da 16,5 milioni per la formazione e l’eccellenza scientifica lombarda. Nei giorni scorsi il Presidente Elias Bordoli ha presentato i risultati del percorso di trasformazione gestionale avviato nel 2021 nella Commissione Bilancio e Partecipate di Regione Lombardia. Una prima sottolineatura riguarda l’EBITDA positivo, perdita in forte riduzione e ricavi in linea con il budget nei primi nove mesi dell’esercizio in corso.

Un percorso costruito su quattro assi concreti: efficienza operativa, governance trasparente, rifinanziamento del debito e valorizzazione dei flussi PNRR, che ha riportato l’ente alla solidità operativa senza trasferire rischi sul bilancio regionale.

A sostenere la fase di stabilizzazione e la successiva crescita, un investimento complessivo di 16,5 milioni di euro già attivato in sinergia con Fondazione Cariplo e Regione Lombardia: 4 milioni per il consolidamento finanziario dell’ente, 7 milioni per la valorizzazione del patrimonio assegnato a Minoprio e 5,5 milioni per la costruzione del nuovo Laboratorio Fitopatologico Regionale.

Si tratta di una delle infrastrutture di ricerca applicata in campo agricolo più avanzate d’Italia, gestita direttamente dal personale di Fondazione Minoprio in sinergia con le funzioni di controllo regionale.

“Dal 2021 abbiamo scelto la responsabilità prima della convenienza – ha dichiarato il Presidente Elias Bordoli – Decisioni difficili, trasparenza come metodo di governo e focus sulla missione formativa. I 16,5 milioni già attivati non sono un punto di arrivo: sono la prova che quando un’istituzione è credibile e il piano è solido, il territorio investe. Minoprio oggi non è più un ente in difficoltà ma un asset strategico per la Lombardia e per la ricerca agricola nazionale”.

La Commissione ha preso atto con favore del percorso di trasformazione, complimentandosi con il Presidente Elias Bordoli per il suo lavoro e confermando il ruolo di Minoprio come partner strategico per le politiche regionali di formazione e ricerca agricola.

Fondazione Minoprio opera dal 1980 nella formazione professionale e tecnica, nella ricerca applicata e nella divulgazione in ambito agro-ambientale e paesaggistico, con sede a Vertemate con Minoprio (CO). È partecipata da Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Camere di Commercio e Province di Como, Lecco, Varese e Milano, e gestisce il Laboratorio Fitopatologico Regionale per conto di Regione Lombardia.