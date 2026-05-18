La Lombardia ha un formaggio che è un tesoro: dopo Masterchef conquista il mondo

Il Taleggio D.O.P. si conferma uno dei pilastri del patrimonio caseario italiano nel mondo, archiviando un 2025 di forte solidità produttiva e commerciale. I dati definitivi rilasciati dal Consorzio Tutela Taleggio delineano la fotografia di una filiera in perfetta salute, capace di coniugare la rigorosa tradizione del Made in Italy con strategie di marketing d’avanguardia.

Dati produzione Taleggio DOP: i numeri del 2025

La produzione totale annua ha raggiunto la quota di 8.722.371 kg. Il comparto ha dimostrato una grande stabilità produttiva, mantenendo standard qualitativi elevatissimi lungo tutto l’arco dell’anno.

Il picco produttivo più significativo è stato registrato nel mese di ottobre 2025, periodo in cui si è sfiorato il milione di chili con 911.444 kg prodotti.

Boom export: il Taleggio DOP conquista i mercati globali

Il vero motore di crescita dell’ultimo biennio è rappresentato dai mercati internazionali. Oggi l’export pesa per quasi il 30% della produzione totale (precisamente il 27%, pari a 2.348.054 kg), a dimostrazione di una domanda globale sempre più forte per i formaggi DOP italiani.

I mercati Top in Europa (UE)

L’Europa si conferma il bacino di riferimento principale per il Consorzio, assorbendo il 68,5% delle esportazioni totali.

Francia: È il primo importatore assoluto. Nel 2025 ha importato circa 496 tonnellate (+6,4% rispetto al 2024). Nel solo quarto trimestre (Q4 2025) l’incremento è stato del +3% (131.377 kg contro i 127.625 kg del 2024).

Germania: Segue al secondo posto sul podio europeo, raggiungendo un totale di 303 tonnellate .

Portogallo e Lussemburgo: Fanno registrare performance record nel IV trimestre del 2025, rispettivamente con un +39% e un +16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il mercato Extra-UE: il primato degli Stati Uniti

Fuori dai confini europei, gli Stati Uniti guidano l’espansione commerciale. Con oltre 332 tonnellate esportate nel 2025, gli USA si consolidano come il mercato oltreoceano di riferimento, trainati dal trend di forte richiesta di prodotti autentici certificati.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025, che testimoniano la forza e la versatilità del Taleggio D.O.P. sul mercato globale. La nostra strategia di internazionalizzazione e innovazione continua a dare i suoi frutti, e siamo pronti a nuove sfide per consolidare il nostro brand come leader nel settore.” — Lorenzo Sangiovanni, Presidente del Consorzio Tutela Taleggio

Oltre la tradizione: la comunicazione “Rock” tra “TaleJoe” e MasterChef

Il 2025 ha segnato anche una profonda svolta comunicativa per il brand. Il Consorzio Tutela Taleggio ha investito nel ringiovanimento della propria immagine per inserire il prodotto all’interno della cultura pop e della cucina d’avanguardia contemporanea, intercettando un target più giovane e cosmopolita.

Le tappe fondamentali della strategia di comunicazione 2025: