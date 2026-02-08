Lago di Como, nella nuovissima passeggiata sempre più spazio a verde e piante. E arriva la ciclopedonale

Mentre a Como sul nuovo lungolago il tema caldo rimane quello legato ai futuri parapetti, a Lecco i lavori del nuovo lungolago procedono senza interruzioni.

“In lungolario Cadorna si sta procedendo con la gettata per la ciclopedonale e la posa del porfido, in lungolario 4 novembre con lo scavo per la posa dei sottoservizi, in lungolario Isonzo con l’ampliamento dell’aiuola (che migliora l’assetto dei platani presenti) e la posa dei cordoli della ciclopedonale. Infine, in piazza Stoppani e in zona Malpensata si è intervenuti sulle aiuole con essenze perenni tappezzanti e nuovi alberi e arbusti”, questo il recente aggiornameno fatto dal sindaco Mauro Gattinoni.

Il progetto Waterfront Città di Lecco – otto lotti complessivi – prevede un importo di circa 10 milioni di euro, di cui 1.619.318 euro dal Comune di Lecco, 7.380.361 euro dal Pnrr e 1 milione da Regione Lombardia.