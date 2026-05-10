Lago di Como, per la leggendaria funicolare qualcosa si muove: sopraluogo di Regione

Nuovo, promettente passo in avanti verso la rinascita dell’antica funicolare di Lanzo Intelvi (qui tutti i dettagli). Solo poche ore fa infatti una folta delegazione di Regione Lombardia è arrivata al Belvedere di Lanzo per il sopralluogo alla proprietà regionale della funicolare promosso dalla consigliera Regionale Anna Dotti.

Presenti il Sottosegretario al Patrimonio Ruggero Invernizzi e il suo staff con il Direttore Generale della struttura Oscar Sovani. Hanno partecipato anche il direttore generale di Ersaf Lombardia Mauro Fasano e Luca Grimaldi, responsabile dei lavori che Ersaf sta curando sulla linea e la scalinata adiacente.

Per il Comune di Alta Valle Intelvi erano presenti il Sindaco Marcello Grandi, il vice Fabrizio Vitali e l’assessore Mario Colombo. Per il Comitato Funicolare Lanzo d’Intelvi il Segretario Generale Giancarlo Casartelli, il portavoce Lucio Bergamaschi e i consiglieri Franco Prada e Giancarlo Premoli.

“La delegazione ha analizzato le diverse opzioni progettuali per la messa in sicurezza dell’immobile di Lanzo e delle sue pertinenze la cui esecuzione potrebbe essere affidata al Comune. Vi terremo informati sugli sviluppi”, fanno sapere deal Comitato.