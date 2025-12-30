Como, per la leggendaria funicolare a picco sul Lago un altro passo verso la rinascita: “100mila euro per il sentiero storico “

Mentre i progetti per la rinascita dell’antica funicolare di Lanzo Intelvi registrano ciclicamente passi avanti (qui tutti i dettagli) ecco che arrivano buone notizie per il sentiero che la accompagna, parliamo del collegamento tra Santa Margherita Valsolda e il comune di Alta Valle Intelvi. Sono inffatti in arrivo finanziamenti per 100mila euro.

Ecco quanto fa sapere in consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, Sergio Gaddi, in una Nota:

Fondi regionali per la valorizzazione della storica funicolare di Lanzo Intelvi, 100mila euro in due anni, grazie all’intervento di Forza Italia. Alla manutenzione straordinaria del sentiero di collegamento tra Santa Margherita Valsolda e il Comune di Alta Valle Intelvi, che segue il percorso dell’antica funicolare attiva per settant’anni (dal 1907 al 1977), sono stati assegnati con una delibera di giunta approvata oggi 30mila euro nel 2026 e 70mila euro nel 2027.

L’infrastruttura che collega le località di Santa Margherita (Valsolda) e Belvedere (Lanzo d’Intelvi) è proprietà di Regione Lombardia. “La valorizzazione della funicolare passa anche attraverso la tutela e la promozione del contesto paesaggistico in cui essa si inserisce, costituendo un insieme di testimonianze vive. È un primo passo concreto per il recupero di una struttura di interesse turistico e culturale oltre che storico – dice il consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi – La delibera di oggi recepisce la mozione da me sottoscritta e approvata in consiglio regionale lo scorso luglio in cui si chiedeva alla giunta regionale un impegno per la valorizzazione di percorsi escursionistici integrati agli impianti a fune della regione”.

Sul tema interviene anche la consigliera regionale comasca di Fratelli d’Italia, Anna Dotti:

Con l’approvazione odierna in Giunta del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026-2028, Regione Lombardia ha destinato 100 mila euro alla manutenzione straordinaria del sentiero di collegamento tra Santa Margherita Valsolda e il Comune di Alta Valle Intelvi, insieme alla funicolare storica che rappresenta uno dei simboli più identitari dell’area. Le risorse saranno distribuite con 30 mila euro nel 2026 e 70 mila euro nel 2027.

Un intervento atteso, che punta al ripristino e alla valorizzazione di un’infrastruttura storica e paesaggistica capace di unire mobilità dolce, turismo e memoria del territorio. La funicolare di Santa Margherita e i percorsi escursionistici collegati rappresentano infatti un patrimonio unico, da anni al centro dell’attenzione delle comunità locali e degli operatori turistici.

Il finanziamento prende avvio dall’ordine del giorno del luglio 2025, presentato dal consigliere regionale Anna Dotti (Fratelli d’Italia), dedicato alla promozione dello sviluppo turistico sostenibile attraverso la valorizzazione e la manutenzione dei percorsi escursionistici integrati agli impianti a fune della Lombardia.

“L’integrazione tra sentieri e impianti a fune è una leva strategica per rendere i nostri territori più accessibili, vivi e attrattivi tutto l’anno. Qui parliamo di identità, di sicurezza, di rispetto dell’ambiente e di opportunità concrete per le comunità locali”, sottolinea Dotti. “Questo intervento restituisce dignità a un collegamento storico e rafforza una visione di turismo

sostenibile, capace di generare valore senza snaturare il territorio”.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Sottosegretario Ruggero Invernizzi per l’impegno e la sensibilità dimostrata verso il territorio. Il risultato ottenuto rappresenta un traguardo importante e testimonia l’efficacia del lavoro svolto con dedizione e responsabilità”.

onclude Dotti: “Da Fratelli d’Italia e da Regione un segnale concreto che guarda alle aree montane e lacustri come motore di sviluppo, puntando su mobilità dolce,

destagionalizzazione e qualità dell’esperienza turistica, nel solco di una Lombardia che investe sulle proprie radici per costruire futuro”.