Le terme più grandi d’Europa sono in Lombardia e adesso arriva anche l’acqua minerale naturale da bere

Milano, la capitale frenetica, rivela la sua anima termale più profonda, attirando un’onda di oltre 100.000 visitatori in soli otto mesi al parco termale urbano più grande d’Europa.

Un’oasi di pace e benessere è rifiorita nel cuore di Milano, precisamente a San Siro, sulle ceneri delle storiche Scuderie De Montel, un gioiello di architettura Liberty tornato all’antico splendore dopo decenni di abbandono. Il complesso, denominato De Montel Terme Milano, non è solo un centro benessere, ma il più grande parco termale urbano d’Europa con le sue impressionanti dimensioni: oltre 16.000 mq totali, di cui 6.000 mq coperti e 10.000 mq all’aperto tra corti e aree verdi.

La purezza e i benefici dell’acqua termale di Milano

Il vero cuore pulsante di questa realtà è l’acqua, captata a ben 396 metri di profondità. Questa non è una comune acqua minerale: si tratta dell’antica e famosa “Acqua Marcia” milanese, già nota ai Romani e riscoperta dai cittadini negli anni ’30 per le sue proprietà.

Composizione Unica: L’acqua termale di De Montel è assolutamente pura e fortemente attiva, ricca di solfati, bicarbonati e minerali.

Riconoscimento Ministeriale: Ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Ministero della Salute per le sue proprietà dermatologiche e rigenerative.

Efficacia Terapeutica: A partire dal 2023, è stata riconosciuta l’efficacia terapeutica per la balneoterapia in patologie dermatologiche croniche come Dermatite atopica, Eczemi, Prurigo e Dermatite seborroica.

Qualità Inalterata: A differenza delle acque potabili, quest’acqua minerale termale non subisce alcun trattamento di disinfezione o additivazione, garantendo una composizione chimica inalterata e monitorata continuamente.

Un contraltare al ritmo frenetico della città

De Montel Terme Milano si configura come un rifugio essenziale per i milanesi, offrendo un salutare contraltare ai ritmi incessanti della metropoli. L’offerta benessere è tra le più complete sul panorama europeo:

Piscine: Dieci piscine calde alimentate dall’acqua termale naturale.

Saune e Tepidarium: Quattro saune e un tepidarium.

Banja Russa: Un’esclusiva Banja Russa con 15 cabine dedicate ai trattamenti viso e corpo, anche firmati Terme di Saturnia Method .

Ristorazione: Un’offerta gastronomica ricercata e in continua evoluzione, per completare l’esperienza di lusso e relax.

Il futuro: l’acqua minerale maturale “De Montel” da bere

Il progetto di riscoperta delle proprietà idrotermali milanesi non si ferma alla balneoterapia. Attualmente, è in corso l’iter per ottenere il riconoscimento ministeriale dell’acqua di De Montel anche come “Acqua Minerale Naturale” da bere.

L’obiettivo è valorizzarne le caratteristiche di acqua equilibrata, fisiologica, leggera e alcalinizzante, ideale per l’uso quotidiano grazie anche all’elevato contenuto di calcio biodisponibile.

Il Gruppo Terme & Spa Italia: da Milano a Saturnia

De Montel Terme Milano fa parte del Gruppo Terme & Spa Italia, nato nel 2021. Questo gruppo ha rapidamente riunito alcuni dei più importanti siti termali italiani, facendo leva sull’esperienza maturata con l’acquisizione della storica Terme di Saturnia in Maremma. Le altre realtà gestite dal gruppo, oltre a Milano e Saturnia, includono i complessi di Monticello e Chianciano, consolidando il gruppo come leader nel settore del benessere termale in Italia.