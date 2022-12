Legambiente: “La logistica e le infrastrutture mangiano sempre più suolo”. Como perde 67 ettari in 5 anni

Il suolo sul quale viviamo e ci muoviamo si consuma sempre di più o meglio viene “mangiato” da costruzioni di varia natura e infrastrutture. E’ questo l’allarme lanciato da Legambiente Lombardia nella “Giornata mondiale del Suolo”, istituita dalla FAO per focalizzare l’attenzione sull’importanza della salute del suolo. Giornata che si è celebrata ieri 5 dicembre.

E la Lombardia è sicuramente una delle regioni più sotto attacco. Ecco allora che Legambiente Lombardia che rilancia l’allarme per la crescita spropositata del suolo consumato a uso immobiliare logistico, associato appunto sempre più spesso alle grandi infrastrutture di trasporto: in Lombardia “in testa” alla classifica negativa c’è la provincia di Brescia, con 900 ettari di terreno fertile persi in cinque anni, seguita da Bergamo con 551,3. Como si colloca fortunatamente nelle parti basse – seppur in crescita – della classifica con 67,2 ettari. Varese è a 168. Chi sta meglio è Lecco, con 56,6 ettari consumati nell’ultimo lustro.

«Chiediamo a Regione Lombardia di dare un seguito agli impegni votati due anni fa in Consiglio Regionale, intervenendo sul fenomeno immobiliare logistico, per evitare che continui ad alimentare urbanizzazioni espansive – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – dopo gli impegni solenni sulla necessità di impedire che i capannoni consumino nuovo suolo anziché riutilizzare le aree dismesse, nulla è stato fatto. E allo stesso tempo la regione continua a spingere infrastrutture stradali, come la Cremona-Mantova o la Vigevano-Malpensa, il cui vero obiettivo resta, all’opposto, quello di attrarre gli investimenti immobiliari dei grandi operatori logistici e commerciali».

E nella Giornata mondiale del suolo, anche il Wwf Italia ha lancia l’allarme: E ad oggi 21.500 chilometri quadrati di suolo italiano sono cementificati, e solo gli edifici occupano 5.400 chilometri quadrati, una superficie pari alla Liguria.