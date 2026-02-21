Il gigante da 7.2 miliardi con tantissimi super in Lombardia sigla la maxi intesa da 65 milioni

Nella serata del 20 febbraio, Lidl Italia ha ufficializzato il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, siglato d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria. L’intesa riguarda una platea di oltre 23.000 dipendenti, introducendo un pacchetto di misure strutturali finalizzate al sostegno del potere d’acquisto, alla stabilità lavorativa e al potenziamento della conciliazione tra vita e lavoro. Lidl Italia ha chiuso l’esercizio fiscale 2023/2024 con un fatturato record, superando i 7,2 miliardi di euro e confermandosi tra i leader della GDO, con un piano di investimenti da 1,5 miliardi di euro entro il triennio. Sono i 780 punti vendita in Italia (tantissimi in Lombardia) con 12 centri logistici presenti nelle sedi regionali

Nonostante il nuovo contratto sia in attesa di ratifica definitiva, l’azienda — che detiene da dieci anni consecutivi la certificazione di top employer — ha già delineato i pilastri fondamentali dell’operazione.

Sostegno economico e potere d’acquisto

Il piano prevede un incremento economico tangibile per tutti i collaboratori, senza distinzioni di livello contrattuale o monte ore individuale. La misura stabilisce l’erogazione di 650 euro annuali aggiuntivi, distribuiti tra buoni spesa e quote di erogazione economica diretta.

Stabilità del rapporto di lavoro e nuove formule contrattuali

Sul fronte della stabilità occupazionale, l’accordo introduce una modifica sostanziale rispetto alle condizioni del Ccnl di riferimento: il monte ore minimo settimanale per i contratti part-time viene elevato da 18 a 25 ore, garantendo così una base retributiva di partenza più solida.

Parallelamente, viene introdotta una nuova tipologia contrattuale specifica da 16 ore settimanali dedicata esclusivamente al fine settimana. Tale soluzione è stata studiata per intercettare le esigenze degli studenti lavoratori e di chi necessita di conciliare l’attività professionale con impegni personali cadenzati nei giorni feriali.

Trattamento del lavoro notturno e turnistica

L’intesa prevede un significativo miglioramento del trattamento economico per il lavoro notturno. La maggiorazione applicata salirà fino al 50%, distaccandosi nettamente dal 15% previsto dal contratto nazionale.

Politiche di work-life balance

In ottica di work-life balance, il contratto introduce clausole migliorative per l’organizzazione interna. Tra queste spicca l’obbligo di comunicare il calendario delle domeniche lavorative con un preavviso di due mesi. Sono inoltre previste agevolazioni orarie specifiche per i genitori impegnati nelle fasi di inserimento dei figli all’asilo nido, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria.

Welfare aziendale e congedi

Lidl Italia ha scelto di integrare le tutele già previste dalla normativa vigente con condizioni di miglior favore:

Congedo di paternità : esteso a un totale di 25 giorni (incremento di 15 giorni rispetto al limite legale).

Indennità per congedo parentale: l’azienda garantisce un’integrazione del 10% della retribuzione, che si somma al 30% già riconosciuto dall’Inps.

Gestione di ferie, permessi e solidarietà

Viene potenziata la banca ferie e i permessi solidali, strumento che vedrà l’apporto diretto di ulteriori 500 giorni donati da Lidl Italia a favore dei collaboratori che assistono familiari con gravi patologie. Inoltre, è stato stabilito l’ampliamento del permesso per lutto, che beneficerà di un giorno aggiuntivo.

Garanzie sulla parità di genere

Per consolidare le politiche di inclusione, viene istituita ufficialmente la figura del “Garante di parità”. Tale ruolo fungerà da presidio interno per monitorare e assicurare la reale parità di genere nelle dinamiche lavorative, promuovendo iniziative dedicate all’integrazione.

Il commento della dirigenza

“Abbiamo messo in campo un investimento complessivo che supera i 65 milioni di euro l’anno -dichiara Sebastiano Sacilotto, chief people officer Lidl Italia- una scelta forte e consapevole per sostenere il reddito dei nostri collaboratori e garantire loro una prospettiva di stabilità unica nel settore. Essere l’unica azienda del discount con un Contratto Integrativo dal 2009 è una responsabilità che rinnoviamo oggi con l’obiettivo preciso di valorizzare le nostre persone e attrarre nuovi talenti, mettendo il loro benessere al centro della nostra strategia di crescita”.