Lo storico cinema di Como lancia la raccolta fondi (e potete portarvi a casa le vecchie, mitiche poltrone)

Dopo i successi precedenti, lo storico cinema Astra di Como lancia la terza raccolta fondi simbolicamente intitotlata “Più comodi di così”. Per poter infatti completare l’ammodernamento della storica sala, dopo il percorso che dal 2020 l’ha portata a riaprire al pubblico nella sua massima capienza, la cooperativa Astra 21 ha scelto di intervenire su alcuni importanti aspetti per migliorare il comfort e ampliare le possibilità offerte dal cinema cittadino e per farlo, ancora una volta, chiede alla città e al suo pubblico di sostenerlo.

Grazie all’assegnazione di un bando di Regione Lombardia che finanzierà il 70% dei costi, sono già stati programmati per questa estate:

il cambio delle 320 poltrone

il miglioramento dell’impianto di illuminazione della sala

l’acquisto della strumentazione per le proiezioni in esterna, pensando alle arene estive.

Un’operazione da circa 198.000 euro per la quale occorre reperire i 60.000 non sostenuti dal contributo regionale.

Da qui, il lancio della raccolta fondi “Più comodi di così”, con il riferimento alla città di Como e al comfort fin dal titolo e dal logo realizzato, come già per la balconata, da Marco Posa, che vedrà nei prossimi mesi diversi eventi e iniziative dedicati.

L’appello è naturalmente rivolto ai grandi donatori: aziende, enti, privati che possono dare un’importante accelerata al progetto, come già fatto nelle scorse campagne da Como 1907, BCC Cantù, Associazione La Stecca, Temas, Confindustria.

Ma anche ai semplici cittadini con un’opzione “anti-spreco”: trattandosi di poltrone vintage ma ancora in buono stato, la raccolta fondi prevede che si possa essere “più comodi di così” anche a casa propria. È possibile prenotare fin d’ora, in blocchi da due o da tre, le mitiche poltrone in velluto rosso con un’offerta a partire da € 50. La consegna avverrà ai primi di luglio, quando le vecchie poltrone lasceranno il posto a quelle nuove.

“Ci sembrava troppo triste che queste poltrone, che per 30 anni hanno accolto i cinefili comaschi, finissero in discarica. Così abbiamo pensato di dare la possibilità, a chi lo volesse, di portarsi a casa un pezzo di Astra e di aiutarci in questa ristrutturazione“ spiega Nicola Curtoni, coordinatore della sala.

“È una grande soddisfazione perché nel bando regionale abbiamo avuto il punteggio più alto su oltre 150 progetti presentati. Ora serve comunque trovare i restati 60.000 euro ma l’affetto dei comaschi verso questa sala è sempre straordinario e speriamo, entro fine giugno, di raggiungere questo importante traguardo” si augura Michele Luppi, presidente Cooperativa Astra 21

Già imminenti i primi due eventi a favore della raccolta fondi:

venerdì 27 febbraio , dalle 20:00 nella sala polifunzionale dell’Oratorio di San Bartolomeo in via Jacopo Rezia, la Sanremo Cover Night permetterà di vivere in allegria e compagnia la serata più attesa del Festival di Sanremo, con presentatori e giurati dal vivo, drink e snack di benvenuto, pizza a mezzanotte e premi per i migliori outfit.

giovedì 5 marzo, alle 21:00, al Cinema Astra, la terza serata dedicata all'arte condotta dal critico Sergio Gaddi, questa volta incentrata sulla pittrice del '600 Artemisia Gentileschi, anche vista la prossimità della Giornata della donna.

Per entrambi gli eventi è fortemente consigliata la prenotazione, già possibile alla cassa del cinema, lasciando un’offerta libera.

Per tutte le informazioni sulla raccolta fondi è possibile chiedere in biglietteria o tramite i contatti info@astracinema.it e 0317184184 (in orario di apertura cinema).