In Lombardia torna il mitico marchio che ha fatto la storia al posto dell’altra grandissima azienda

Il panorama del retail cittadino di Bergamo si prepara a una trasformazione che unisce strategia commerciale e memoria storica: il ritorno dell’Upim in via XX Settembre, dopo il rapido addio dello store di Giochi Preziosi, farà fare un tuffo nel passato a molti. Lo storico marchio, il cui acronimo sta per “Unico Prezzo Italiano Milano“, è pronto a riappropriarsi della via dello shopping, come riportato oggi da L’Eco di Bergamo.

Quattro decenni nello stesso immobile

La catena occuperà esattamente quegli spazi che l’hanno vista protagonista per quarant’anni, consolidandosi come punto di riferimento locale dal 1958 al 1998. Fondata nel 1928 grazie all’intuizione della famiglia Borletti, l’azienda si espanse capillarmente in tutta Italia seguendo una filosofia d’ispirazione americana: fornire ovunque articoli identici anche nel prezzo. Un concetto che, sebbene oggi appaia scontato, rappresentò una rivoluzione non solo economica, ma di costume, accompagnando la crescita del brand durante il boom economico.

Tra innovazione storica e nostalgia del gelato

Attualmente parte del gruppo Ovs, l’insegna non rappresenta più l’unicità di un tempo, ma per la cittadinanza bergamasca la riapertura rappresenta un evento simbolico. Per chi era bambino in quegli anni, il ricordo è legato al gelataio posizionato a lato delle vetrine, dotato di una macchina Carpigiani che erogava il prodotto al momento. “Una magica bontà, diciamo”. Oltre all’aspetto gastronomico, il punto vendita di via XX Settembre è rimasto impresso nell’immaginario collettivo per l’installazione delle scale mobili, che fecero la loro prima apparizione in città proprio all’interno di questo grande magazzino. L’operazione nostalgia, insomma, è assicurata.

La gestione occupazionale dopo Giochi Preziosi

Il subentro avviene in un contesto di criticità per la parte retail di Giochi Preziosi. Il Tribunale di Milano ha infatti ammesso il gruppo alla procedura di composizione negoziata della crisi, uno strumento giuridico che prevede la garanzia del mantenimento dei posti di lavoro. Nello store bergamasco sono attualmente impiegati una decina di dipendenti, a fronte dei 25 iniziali; secondo i piani, questo organico dovrebbe ora passare sotto la gestione del nuovo gruppo subentrante.

La storia di Upim