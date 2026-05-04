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Lombardia, il cane segregato e i proprietari violenti: storia di un salvataggio difficilissimo

  • 15:58

Un cane di grossa taglia detenuto su un piccolo balcone, in condizioni inadeguate e incompatibili con il suo benessere, è stato messo in salvo dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Milano, intervenute a seguito di una segnalazione nel quartiere Gratosoglio di Milano. Il recupero, avvenuto al termine di accurate indagini con tanto di appostamenti, si è concluso con il sequestro dell’animale.

Durante l’operazione, però, i proprietari del cane si sono opposti in modo aggressivo al suo recupero: prima strattonando violentemente il povero animale, poi aggredendo le Guardie dell’OIPA e infine tentando la fuga. Ne sono seguiti momenti di forte tensione, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine; alla fine, le Guardie Zoofile dell’OIPA sono riuscite a mettere in salvo il cane.

I proprietari sono stati denunciati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione incompatibile di animali. Il cane è stato trasferito presso un canile sanitario, dove sarà sottoposto agli accertamenti veterinari necessari.

“Il cane sta bene, ma continueremo a monitorare la situazione. Ci assicureremo che trovi una sistemazione adeguata; la priorità assoluta adesso è garantirne il benessere, dopo una detenzione assolutamente incompatibile”, sottolinea Fabio D’Aquila, Coordinatore Provinciale Nucleo Guardie Eco-Zoofile Milano.

Due Guardie Zoofile dell’OIPA, rimaste ferite durante l’intervento, hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. L’OIPA ricorda che la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è punita dalla legge e invita i cittadini a segnalare situazioni di maltrattamento. Per maggiori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento a Milano e provincia, scrivere un’e-mail a guardiemilano@oipa.org. Per segnalazioni nel resto d’Italia: guardiezoofile.info/nucleiattivi

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