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Lombardia, inaugurato il sottopasso da 7 milioni che rivoluziona ogni cosa

  • 19:53

È stato aperto oggi il sottopasso ciclopedonale della stazione di Bergamo, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che collega il lato nord- sud della città. Hanno partecipato all’inaugurazione l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali e il direttore Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Lucio Menta.

“L’apertura del sottopasso ciclopedonale – ha evidenziato l’assessore Terzi – è una buona notizia e segna un avanzamento dei lavori che riguardano il nodo ferroviario di Bergamo, su cui continuiamo a chiedere di accelerare, considerando la strategicità delle opere non solo per il territorio bergamasco ma per tutta la Lombardia. Nello specifico, con il sottopasso ci saranno benefici per la mobilità sostenibile e per l’accessibilità allo scalo. Quando sarà a regime la stazione rinnovata, il sottopasso contribuirà a migliorare la fruibilità e l’accessibilità ai marciapiedi ferroviari, oltre a rappresentare oggi una connessione pedonale efficace tra i due lati della città e dunque una ricucitura strategica del tessuto urbano”.

“Una volta completata la costruzione della nuova stazione – ha proseguito Terzi – a questo nuovo sottopasso si aggiungeranno infatti altri due sovrappassi che fungeranno sia da collegamento urbano sia da servizio passeggeri per il raggiungimento delle banchine. Inoltre, il sottopasso sarà collegato alla nuova autostazione del Trasporto pubblico locale, oggetto di un finanziamento europeo Pr Fesr 21-27 nell’ambito del bando Multimodale Urbano all’interno del quale Bergamo è destinataria di 20 milioni di euro”. Il sottopasso ne è costati circa 7.

“Questo sottopasso – ha sottolineato Terzi – è il primo segno di un cantiere complesso che, una volta terminato, rafforzerà il ruolo dello scalo come nodo di interscambio e spazio pubblico integrato nel tessuto cittadino. Passo dopo passo occorre andare avanti con determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati e per i quali Regione si è impegnata fortemente, in sinergia con Rfi che è attuatore degli interventi e con tutti i soggetti coinvolti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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