Lombardia, le migliori terme “urbane” sono a pochi chilometri da Como: ecco il prestigioso riconoscimento

Terme De Montel Milano si aggiudica il prestigioso riconoscimento Best Urban SPA nell’ambito della XV edizione degli Italian Spa Awards, assegnati durante la Borsa Italiana del Turismo 2026.

Il premio, promosso dalla rivista Area Wellness, rappresenta da quindici anni un osservatorio autorevole sull’evoluzione del concetto di SPA in Italia e valorizza le eccellenze che interpretano il benessere come esperienza autentica, sostenibile e di qualità.

Nella categoria Urban SPA, dedicata alle strutture capaci di offrire rigenerazione, competenza e accoglienza nel cuore delle città, Terme De Montel Milano si è distinta per una visione innovativa che coniuga benessere, sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio storico e qualità dell’esperienza.

Un riconoscimento che premia un progetto unico nel panorama europeo: l’unico complesso termale dell’area milanese e il più grande parco termale urbano naturale d’Europa, con 16.000 mq dedicati al benessere, di cui 6.000 al coperto e 10.000 all’aperto, all’interno delle ex Scuderie De Montel, splendido esempio di architettura Liberty nel quartiere di San Siro, restituito alla città dopo decenni di abbandono.

Aperto al pubblico il 1° aprile 2025, Terme De Montel Milano rappresenta un nuovo modello di lifestyle urbano, dove l’esperienza termale diventa totalizzante e accessibile: piscine alimentate da acqua termale naturale proveniente da una falda profonda 396 metri – riconosciuta dal Ministero della Salute per le sue proprietà benefiche – saune di grandi dimensioni, rituali sensoriali, trattamenti personalizzati ispirati al Terme di Saturnia Method, ambienti immersi nel verde e servizi di ristorazione pensati per accompagnare il percorso di benessere.

Gli Italian Spa Awards hanno valorizzato, in particolare, la qualità dell’esperienza offerta, la coerenza del concept, la fluidità dei percorsi, l’attenzione all’igiene e alla cura dell’ospite, insieme a una forte visione orientata alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.

Il progetto di recupero delle ex Scuderie De Montel, realizzato nell’ambito del programma internazionale Reinventing Cities promosso dal Comune di Milano e dalla rete C40, è oggi un esempio virtuoso di rigenerazione urbana, con soluzioni tecnologiche avanzate per il risparmio energetico, il recupero delle acque, l’incremento del verde e l’accessibilità universale.

“Questo premio celebra un benessere che nasce dall’acqua e dalla sua capacità di rigenerare profondamente. Le acque termali di Terme De Montel Milano, antiche e preziose, sono l’anima del progetto: un patrimonio naturale che abbiamo voluto restituire alla città trasformandolo in un’esperienza di equilibrio, ascolto e cura. In un contesto urbano come Milano, De Montel dimostra che il termalismo autentico può diventare parte della quotidianità, un luogo in cui rallentare, ritrovarsi e stare bene, in modo consapevole e duraturo” ha commentato Nicola Angelo Fortunati, responsabile scientifico del Gruppo Terme&SPA Italia, che ha aggiunto “Per Terme De Montel Milano, il premio rappresenta non solo un importante traguardo, ma anche un incentivo a proseguire nel percorso di crescita secondo standard sempre più elevati, offrendo a milanesi e visitatori una vera oasi di benessere nel cuore della città”.