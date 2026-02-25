Lombardia, mega cartelloni pubblicitari depurano l’aria nella città tra le più inquinate d’Europa

Milano, come svelato dal monitoraggio della European Environment Agency (EEA), è tra le 5 città europee con i livelli più alti di inquinamento atmosferico.

Un contributo attivo alla risoluzione del problema viene dai grandi impianti pubblicitari gestiti da Acone Associati, distribuiti in diversi spazi e luoghi iconici della metropoli.

I maxi impianti, trattati con la tecnologia fotocatalitica REair, creano delle vere e proprie “isole verdi diffuse” in grado di migliorare la qualità dell’aria urbana. Da aprile 2023 ad oggi, grazie al trattamento di oltre 50mila metri quadrati di superfici pubblicitarie è stato possibile abbattere fino a 5.702kg di NOx l’anno, equivalenti alla piantumazione di più di 13mila alberi. “In un momento in cui Milano, con le Olimpiadi invernali, ha mostrato al mondo il suo volto migliore, gli impianti pubblicitari si trasformano in preziosi e attivi alleati nella lotta allo smog urbano, agendo come veri e propri depuratori d’aria”, dichiara Raffaella Moro, CEO di REair.

Inoltre, secondo i dati del progetto nazionale “CAMBIAMO ARIA. Salute e inquinamento atmosferico nelle città italiane”, promosso da ISDE Italia in collaborazione con l’Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile di Kyoto Club e Clean Cities Campaign, il capoluogo lombardo, nel 2025, ha superato per ben 206 giorni i limiti alle emissioni di PM2.5 (contro i 18 giorni consentiti dalla nuova Direttiva Ue che entrerà in vigore nel 2030).

Un quadro delicato per Milano, che si inserisce in una tendenza nazionale più ampia: tra le 20 città europee che fanno registrare gli indici peggiori per la qualità dell’aria, ben 15 sono italiane, pari al 75% del totale, a conferma di quanto l’emergenza smog sia concentrata all’interno dei principali centri urbani della Pianura Padana.

Ma proprio nel cuore del capoluogo lombardo, durante i giochi olimpici, ha preso forma un contributo concreto con l’installazione, sulle facciate di alcuni edifici per una superficie totale di 8.788 metri quadrati, di 11 grandi impianti pubblicitari che si sono così trasformati in delle vere “isole verdi diffuse” di depurazione dell’aria, abbattendo, grazie all’impiego della tecnologia fotocatalitica di REair, azienda specializzata in eco-tecnologie per la depurazione dell’aria.

I grandi “tratti architettonici” installati su alcuni edifici simbolo, dal Pirellino a Corso Venezia, da Porta Ticinese a Porta Nuova, rappresentano un possibile contributo attivo e concreto e sono stati trattati con il prodotto REair Original Plus A, tecnologia certificata UNI EN 16980-1 dall’Università di Torino.

Le superfici, che si attivano al contatto con la luce e l’aria, disgregano gli ossidi di azoto (NOx) e altri inquinanti organici presenti nell’aria, contribuendo concretamente alla salubrità urbana.

Queste superfici, oltre a proteggere le facciate degli edifici durante gli interventi di ristrutturazione, svolgono una funzione attiva di purificazione dell’aria, contribuendo in modo misurabile alla riduzione degli inquinanti atmosferici e al miglioramento della salubrità urbana.

“Un approccio concreto – conclude Moro – che intende offrire un contributo significativo alla città di Milano nella lotta all’inquinamento, promuovendo un modello di metropoli sempre più sostenibile, vivibile e attento alla qualità dell’aria. Si

tratta di una pratica, tra le soluzioni possibili, che può offrire un contributo concreto e significativo nel percorso verso una città più sana e responsabile dal punto di vista ambientale”.

“Come concessionaria che gestisce i principali impianti pubblicitari di Milano, abbiamo sentito la responsabilità di contribuire concretamente al benessere della città – afferma Vincenzo Acone, CEO di Acone Associati – L’adozione sui tratti architettonici dei nostri impianti pubblicitari della tecnologia REair non è solo una scelta sostenibile, ma un investimento nel futuro della città. I nostri impianti pubblicitari diventano parte di un sistema diffuso di purificazione dell’aria: è pubblicità che respira e fa respirare.”

La partnership si inserisce in un più ampio percorso di conversione del settore pubblicitario verso la sostenibilità. Il progetto dimostra come anche il mondo della comunicazione commerciale possa contribuire attivamente all’emergenza ambientale che grava sulle città della Pianura Padana, trasformando ogni superficie in un’opportunità per migliorare la qualità dell’aria urbana. Milano diventa così non solo il palcoscenico di grandi eventi internazionali, ma anche un laboratorio di innovazione green, dove sostenibilità e comunicazione si fondono per creare un modello replicabilein altre città.